به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 3 رمان برگزیده دومین جشنواره داستان انقلاب، "فصل کبوتر" نوشته حسین فتاحی، "تفنگ پدر بر بام‌های تهران" نوشته حسین بهرامی و "گل‌سنگ" نوشته سید هاشم حسینی با حضور امیرحسین فردی دبیر جشنواره داستان انقلاب و مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، فریدالدین حداد عادل و حسین فتاحی نویسنده ادبیات انقلاب، صبح امروز چهارشنبه 20 بهمن در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

امیرحسین فردی در این مراسم گفت: بعد از گذشت 3 دهه هنوز به این موضوع اعتقاد دارم که انقلاب به فرزندان خود اعتماد به نفس می‌دهد. جوانان ما می‌توانند با پشتوانه این انقلاب با اعتماد به نفس و استوار روی زمین راه بروند.

وی گفت: تردید ندارم که ملت ما خود را یکی از خوشبخت‌ترین ملت‌ها می‌داند و ما امروز در این محفل گرد آمده‌ایم تا درباره ادبیات چنین ملتی صحبت کنیم. من که دوران زندگی قبل از انقلاب را تجربه کرده‌ام معتقدم در آن زمان ما زندگی نمی‌کردیم مگر کسانی که سرشان پایین بود و نخواستند چیزی بفهمند. در کشور خودمان مستاجر بودیم و احساس غربت می‌کردیم. تصور چنین وضعیتی بسیار مشکل است.

فردی گفت: حال می‌خواهیم با داستان انقلاب شرایط آن روزها را توصیف کنیم و اتفاق بزرگ انقلاب را راویت کنیم. نویسندگان انقلاب می‌خواهند با دیگر مردم جهان ارتباط برقرار کنند و بگویند که چگونه می‌شود زنجیرها را پاره کرد و چگونه می‌توان به زندگی سلام داد. مضمون داستان انقلاب چنین موضوعاتی است.

دبیر جشنواره داستان انقلاب ادامه داد: اما برگزاری جشنواره داستان انقلاب دیر اتفاق افتاد. امروز نباید شاهد دومین دور برگزاری این جشنواره باشیم بلکه باید بیستمین دور برگزاری آن را جشن می‌گرفتیم. می‌توانستیم با برگزاری چنین جشنواره‌ای در سالهای گذشته تجربه زیادی تا امروز اندوخته کنیم. ولی به هر حال این اتفاق نیافتاد و این حق همه است که بپرسند چرا؟

وی افزود: البته باید این سوال را از سیاستگذاران فرهنگ کشور پرسید که چرا سالها جای خالی این مهم را در ادبیات ما ندیدند. امروز اگر بخواهیم با مردم مصر و تونس ارتباط برقرار کنیم باید از طریق رمان این ارتباط را برقرارکنیم. شعر نمی‌تواند این نقش را ایفا کند چون مطیع ترجمه نیست ولی داستان و رمان در ایجاد رابطه میان ملت‌های مختلف بسیار موفق است.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، در پایان گفت: با برگزاری یک یا دو دوره نمی‌توان قضاوت کرد و باید بعد از 10 دوره برگزاری این جشنواره را مورد نقد و بررسی قرار داد. رسانه‌ها باید در زمینه رمان و داستان فعال بوده و با پیگیری، نقد و بررسی و معرفی آثار به پیشبرد اهداف این عرضه یاری برسانند. همه نهادهای زیربط نیز باید تلاش کنند تا صدای داستان انقلاب خاموش نگردد.

در ادامه این مراسم،‌ از سه رمان برگزیده دومین جشنواره داستان انقلاب، "فصل کبوتر" نوشته حسین فتاحی، "تفنگ پدر بر بام‌های تهران" نوشته حسین بهرامی و "گل‌سنگ" نوشته سید هاشم حسینی توسط امیرحسین فردی، دبیر جشنواره داستان انقلاب و مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، فریدالدین حداد عادل، حسین فتاحی نویسنده ادبیات انقلاب و سید صادق پژمان رئیس فرهنگسرای رسانه رونمایی شد و از حسین فتاحی با یک لوح تقدیر و نیم سکه بهار آزادی تقدیر به عمل آمد.