صنعت نمایشگاهی ایران با مشکلات ساختاری جدی روبرو است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد مقدس، فریدون نوری ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری نخستین دوره مدیریت تخصصی نمایشگاهی (EMD) در ایران، اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در حوزه صنعت نمایشگاهی موجب افزایش انگیزه های بسیار میان برگزارکنندگان مطرح نمایشگاه در ایران می شود و از این طریق بستر گفتگو و تعامل و همکاری همه جانبه میان آنان را فراهم می کنند، که تاثیر آن بر ارتقاء سطح کیفیت نمایشگاه های ایران در بخش های ملی و بین المللی می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برگزاری نخستین دوره مدیریت تخصصی نمایشگاهی (EMD) در سطح کشور به خوبی ساماندهی شده است، افزود: در این دوره بیش از 70 درصد مجریان برگزاری نمایشگاه های ایران حضور دارند و تاکنون مطالب و مباحث ارائه شده با معیار های مناسبی برای مخاطبان این دوره انتخاب شده است.

نوری با بیان اینکه به طور طبیعی نباید از کشور های آسیایی انتظار جایگاه و موقعیت اروپا را داشته باشیم، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت ها و امکاناتی که در کشور وجود دارد، مشکلات اساسی به لحاظ فضا، منطقه بندی و مسایل در زمینه جذب بازدید کنندگان خارجی و موضوعات نمایشگاه های خارجی وجود دارد، که این امر در برخی موارد با تکرار برخی نمایشگاه ها به صورت غیر تخصصی موجب آسیب به این صنعت می شود.

مدیر شرکت نمایشگاهی پیشبران صنعت رایمز با اشاره به منطقه ای شدن موضوعات و موارد فنی صنعت نمایشگاهی کشور ادامه داد: باید با افزایش آگاهی و دانش فنی صنعت نمایشگاهی برخی ضروریات و التزام های برگزاری نمایشگاهی را در سطح کشور به گونه ای ترتیب داد.

نخستین دوره مدیریت نمایشگاهی ایران (EMD) با همکاری نمایشگاه بین المللی مشهد و دانشگاه نومبرگ آلمان، حمایت سازمان توسعه تجارت ایران، انجمن نمایشگاه های ایران، انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاه های ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران و نمایشگاه بین المللی تهران از 16 الی 21 بهمن ماه در مشهد برگزار می شود.