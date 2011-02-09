۴۰ میلیون نسخه کتاب در قم چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قم که با حضور مسئولین استانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از ناشران و اصحاب قلم در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، رمز پیشرفت یک کشور و یکی از عوامل مهم اقتدار و محورهای اصلی توسعه ملتها را علم و دانش عنوان و تصریح کرد: علم و دانش است که موجب ایجاد قدرت، ثروت و عزت میشود.
وی با بیان اینکه علم مایه برتری و عامل سروری است، اظهار داشت: در میان ادیان الهی، مکاتب آسمانی و زمینی، اسلام برترین جایگاه را به علم و دانش داده و در آیات قرآن نیز توجه زیادی به علم شده است.
موسیپور با بیان اینکه به لطف خدواند ما پس از پیروزی انقلاب شاهد رهاورد عظیمی در حوزه چاپ و نشر بودهایم، تصریح کرد: در حوزههای مختلف آثار نشر، تعداد کتابخانهها، تیراژ کتابها، سرانه کتابخوانی و... وضعیت کنونی با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست و هرساله ما در این زمینهها نسبت به سال قبل جهش چشم گیری را داشتهایم.
آمار سرانه مطالعه کتاب در کشور باید به روز شود
وی با اشاره به آمار سرانه مطالعه در کشور گفت: متأسفانه در این خصوص مانند سایر بخشهای آماری کشور مشکل وجود دارد و وزارت ارشاد باید در این زمینه هر ساله آمار را بررسی و به روز کند اما بنابر آماری که در حال حاضر وجود دارد در سال ۸۷ سرانه مطالعه در کشور ۱۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه بوده و در سال ۸۸ این آمار به ۷۶ دقیقه رسیده است و پیشرفتهای علمی در عرصههای مختلف که امروز شاهد آن هستیم ریشه در این آمار دارد.
چاپ ۱۰ هزار عنوان کتاب از آغاز امسال در قم
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به آمار حوزه چاپ و نشر کتاب در قم اشاره کرد و گفت: از امسال تا کنون تیراژ چاپ کتاب در قم به رقم ۴۰ میلیون نسخه و ۱۰ هزار عنوان کتاب رسیده است که از این تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ مورد چاپ اول و ۳ هزار و ۵۰۰ مورد تجدید چاپ بوده است که آمار امیدوارکنندهای است به علاوه در استان بیش از ۱۲۰ نشریه داریم که با تیراژ ۲۵۳ هزار نسخه در سال به چاپ میرسند.
امسال اعضاء کتابخانههای قم ۷۵۶ هزار کتاب به امانت گرفتند
وی تعداد کتابخانههای عمومی استان را ۵۳ کتابخانه عمومی و مشارکتی عنوان کرد و در خصوص تعداد اعضای کتابخانههای عمومی استان بیان داشت: آمار اعضای کتابخانههای عمومی استان از ۲۴ هزار و ۷۹۷ عضو در سال گذشته به رقم ۳۵ هزار و ۱۷۸ عضو در سال جاری رسیده است به علاوه از ابتدای امسال تعداد ۷۵۶ هزار کتاب از سوی این اعضا به امانت گرفته شده است.
زمینه بین المللی شدن قم در عرصه علوم دینی با احداث شهرک چاپ فراهم میشود
موسیپور با اشاره به بیان اینکه قم در جهان اسلام رتبه اول حوزه چاپ و نشر کتب دینی را دارد، گفت: همچنین قم رتبه دوم را در حوزه چاپ و نشر کتاب کشور را دارد و اولین شهرک چاپ و نشر کشور نیز در این شهر در حال احداث است که به زودی کار واگذاری زمینهای آن آغاز خواهد شد و با راه اندازی آن زمینه بین المللی شدن استان در عرصه علوم دینی در جهان فراهم خواهد آمد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به رشد چشمگیر حوزه چاپ و نشر کتاب طی سالهای اخیر در قم بیان داشت: از اول امسال تا کنون تیراژ چاپ کتاب در قم به ۴۰ میلیون نسخه رسیده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قم که با حضور مسئولین استانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از ناشران و اصحاب قلم در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، رمز پیشرفت یک کشور و یکی از عوامل مهم اقتدار و محورهای اصلی توسعه ملتها را علم و دانش عنوان و تصریح کرد: علم و دانش است که موجب ایجاد قدرت، ثروت و عزت میشود.
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