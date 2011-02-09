آغاز همکاری مشترک فدراسیون جهانی دندان پزشکی با دندان پزشکان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه سیدان، در مراسم افتتاحیه دهمین کنگره پروستو دنتیست های ایران افزود: در چند سال گذشته انجمن دندان پزشکی ایران همکاری مشترکی را با فدراسیون جهانی دندان پزشکی - FDI آغاز کرده و یکی از شاخص ها ترین برنامه های مشترک پیشنهاد طرح دوبار مسواک زدن همراه با خمیر دندان حاوی فلوراید در روز است که در جلوگیری از پوسیدگی دندان ها بسیار موثر است.

وی ادامه داد: در مرحله اول قرار است این طرح در سطح مدارس کشور اجرا شده و در مراحل بعدی از طریق دندان پزشکان و کار درمانها طرح دوبار مسواک زدن با خمیر دندان حاوی فلوراید آموزش داده و فرهنگ سازی شود ، که این طرح باعث جلوگیری از انتشار پوسیدگی دندانها می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب که متاسفانه رژیم غذایی جمهیت کشورمان همراه با مقادیر زیادی از مواد قندی و پرکالری ، فست فودها ، نوشابه های گاز دار ،‌انواع سس ها ،‌تنقلات و شکلات می باشد تاکید کرد : جهت بهبود وضعیت سلامتی دهان و دندان جمعیت کشورمان به بحث کنترل رژیم غذایی و حذف قابل ملاحظه شکر توجه جدی شود.

وی اضافه وزن ،‌دیابت ، بیماریهای قلبی و عروقی در کنار بحث پوسیدگی دندانها را از مضرات اصلی رژیم های غلط غذایی در کشورمان بر شمردو اجرای طرح های مشابه این طرح را در ایجاد جامعه سالمتر بسیار موثر دانست.

سیدان اشاره کرد: یکی از برنامه های ما دراین طرح که با همکاری وزارت بهداشت قرار است اجرا گردد حرکت اتوبوسهایی متشکل از کار در مانان دندان پزشکی در سطح شهر جهت انجام معاینات رایگان است.

وی با بیان اینکه تم اصلی کنگره امسال را پلی بر فاصله ها نام گذاری شده است افزود: در این کنگره پانل پرسش و پاسخ ،‌کارگاههای علمی در زمینه پروتز و ارایه بیش از 120 سخنران و 140 پوستر توسط اساتید و اندیشمندان داخلی و خارجی در جریان سه روز برگزاری این کنگره از 20 تا 22 بهمن ماه سال جاری در هتل المپیک یاد کرد.