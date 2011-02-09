به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مظفر حاجیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پروژه‌های افتتاح شده در شهرستان اصفهان، گفت: همزمان با دهه مبارک فجر، 400 پروژه‌ عمرانی، توسعه‌ای و خدمات رسانی در شهرستان اصفهان افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به هزینه‌های صورت گرفته به منظور افتتاح این پروژه‌های عمرانی در شهرستان اصفهان، افزود: به منظور اجرای 400 پروژه عمرانی، توسعه‌ای و خدمات رسانی در شهرستان اصفهان، یک هزار و 127 میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه پروژه‌های افتتاح شده در شهرستان اصفهان تمامی حوزه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد، اظهار داشت: این پروژه‌ها در بخش‌های مختلفی نظیر بهداشتی، فرهنگی، خدماتی و کشاورزی به اجرا درآمده و در اختیار مردم این شهرستان قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تاثیر ولایت در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تصریح کرد: برکات انقلاب اسلامی و نقش موثر ولایت فقیه و به ویژه حضرت امام خمینی(ره) در تداوم راه انقلاب به بهترین شکل ممکن محسوس و قابل مشاهده است.

حاجیان با تاکید بر لزوم تبیین جایگاه انقلاب و دیدگاه‌های حضرت امام(ره)، اضافه کرد: تبیین جایگاه انقلاب و دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی از مهمترین وظایف است.

وی با بیان اینکه دشمنان در صدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران هستند، تاکید کرد: باید توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشیم تا جامعه از فتنه‌ها و توطئه‌ها در امان باشد.

فرماندار اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به پشت سر گذاشتن هفته وقف، گفت: توجه به احیای فرهنگ وقف در جامعه اسلامی یکی از اصول اصلی به شمار می‌رود که باید به منظور احیای این فرهنگ در جامعه همت گماشت.

وی خواستار توجه ویژه به امور اوقاف در راستای تعالی فرهنگ اسلامی در جامعه شد و افزود: بدون شک با احیای فرهنگ وقف و توجه ویژه به این موضوع، شاهد پیشرفتهای بسیار زیادی در حوزه‌های معنوی و دینی جامعه و همچنین شرایط مطلوب‌تر فرهنگی خواهیم بود.

حاجیان فعالیت کمیته ویژه به منظور بررسی مسائل و مشکلات این حوزه را ضروری دانست و با تشکیل کمیته‌ای ویژه خواستار بررسی و رفع مشکلات اوقاف در سطح شهرستان اصفهان شد.

وی همچنین با اشاره به خشکسالی چند سال اخیر در شرق اصفهان افزود: در سال جاری 280 میلیارد ریال در راستای خشکسالی و زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان اصفهان در نظر گرفته شده است.

فرماندار اصفهان با اشاره به تسهیلات اختصاص یافته به منظور جبران بخشی از خسارات خشکسالی در شهرستان اصفهان، اظهار داشت: 120 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی در شهرستان اصفهان اختصاص یافته است.

وی همچنین فعالیتهای دولت در احداث مسکن مهر را از دیگر افتخارات دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید بهارستان با سند واگذاری قطعی در نظر گرفته شده که سه هزار واحد آن در مرحله اول برای انبوه سازان فراخوان شده است.