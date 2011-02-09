65 طرح تولیدی و اشتغالزا در آزادشهر اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نماینده مردم آزادشهر، رامیان و فندرسک در مجلس عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: آزادشهر آزادشده انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) است.

مرادعلی منصوری افزود: رشد وتوسعه این شهرستان مرهون تلاش شبانه روزی و چندین برابر دولتهای نهم ودهم نسبت به دولتهای گذشته است.

استاندار گلستان گفت: لحظه لحظه انقلاب و حوادث آن برای اهل بصیرت مایه عبرت و درس آموختگی است.

جواد قناعت در توصیف انقلاب اسلامی به تلاشهای خالصانه امام در دوران قبل از پیروزی و بعد از آن اشاره کرد و افزود: مسئولان بیش از گذشته خدمتگزاری به مردم را در سرلوحه کارخود قرار دهند.

وی با تشریح خیانتهای رژیم طاغوت اظهار داشت: دیکتاتورها پس از سقوط فرجام ناگواری خواهند داشت و به چنان دریوزگی و بدبختی گرفتار خواهند شد که اربابانشان نیز آنان را ترک خواهند کرد.

وی در ادامه به سرنوشت آخرین دیکتاتور معاصر اشاره کرد وافزود: دیکتاتوری که همه اموالش در اروپا وآمریکا توسط ابرقدرتها مصادره شد و در اوج ذلت چند روز پایان عمر خود را می گذراند.

قناعت خاطرنشان کرد :با مطالعه زندگی دیکتاتورها بیشتر می توان به آثار و برکات انقلاب پی برد وجایگاه مقدس ولی فقیه را درک کرد که چگونه همه وجود خود را وقت خدمت به جامعه کرده است.