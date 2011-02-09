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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۸

با ظرفیت 25 هزارنفری؛

کار ساخت بزرگترین مسجد هندوستان تا 5 ماه آینده آغاز می‌شود

کار ساخت بزرگترین مسجد هندوستان تا 5 ماه آینده آغاز می‌شود

بزرگترین مسجد هندوستان با ظرفیت 25 هزار نفری در زمینی با مساحتی بسیار وسیع در شهر کالیکوت هندوستان ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی تی آی، این مسجد که از آن با عنوان بزرگترین مسجد هندوستان یاد می‌شود قرار است پس از ساخت به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی اسلامی در هندوستان تبدیل شود.

قرار است کارهای ساخت این مسجد ظرف پنج ماه آینده آغاز شود و ساختمان آن ظرف دو سال آینده تکمیل شود.

ریاض محمد طراح و معمار این مسجد گفت: سبک معماری این مسجد سبک مغولی خواهد بود و به شدت مفهوم ساختمان سبز را دنبال می‌کند تا با فضای اطراف همخوانی داشته باشد.

اطراف ساختمان این مسجد را باغ زیبایی به مثابه یک کمربند سبزدربرخواهد گرفت. جدا از یک شبستان وسیع، این مسجد یک سالن بزرگ برای برگزاری سمینار، کتابخانه وسیع و تسهیلاتی برای دربرگیرنده بیش از 1000 نفر در یک زمان خواهد داشت. 

کد مطلب 1250095

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