آتش سوزی در جنگلهای سروآباد/ تعداد حریق ها به 876 واقعه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این آتش سوزی امروز چهارشنبه نیز در دو نقطه در اطراف روستاهای بهرام آباد و بوریدر از توابع سرو آباد رخ داد که آمار آتش سوزی در این منطقه از جنگلهای زاگرس را به 876 مورد در سال 89 رساند.

ایرج قادری فعال منابع طبیعی از کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عوامل متعدد در آتش سوزی جنگلها گفت: آنچه سبب نگرانی ما شده آتش سوزی در فصل بارش برف و باران است که نشان می دهد آتش سوزی های قبلی چندان هم به دلیل افزایش دمای هوا نبوده است.



وی اظهار داشت: متاسفانه این آتش سوزی ها در اطراف یکی از کمپهای محل نگهداری آوارگان عراقی در سالهای گذشته رخ داده و ما پیگیر هستیم ببینم علت این آتش سوزی ها چه بوده است اگر چه با کمک گروههای مردمی آتش در چند نقطه مهار شده است.



وی اظهار داشت: امسال سال مراقبت از جنگلها در سراسر دنیا نام گرفته و انتظار می رود دستگاههای دولتی به جنگل به صورت ویژه توجه کنند تا بیش از این دچار خسارت و نابودی نشوند.



قادری با اشاره به افزایش باندهای شکار قاچاق سنجابها در منطقه تاکید کرد: سنجاب یکی از عوامل اصلی ازدیاد نسل جنگلهای بلوط است اما مافیای قاچاق بی رحمانه در حال انقراض این گونه است که به تبع آن جنگلهای زاگرس با مشکل جدی در احیای خود مواجه می شوند.