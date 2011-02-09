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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

حجم آب پشت سد زاینده رود به 215 میلیون متر مکعب رسید

حجم آب پشت سد زاینده رود به 215 میلیون متر مکعب رسید

اصفهان - خبرگزاری مهر: حجم آب موجود در دریاچه سد زاینده رود اصفهان به 215 میلیون متر مکعب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود اصفهان هم‌اکنون با کاهش 38 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 215 میلیون متر مکعب رسید.

آب این دریاچه از ابتدای سال جاری تاکنون 133 میلیون متر مکعب، نزدیک به 38 درصد کاهش داشته و به نسبت مدت مشابه سال گذشته به 215 میلیون متر مکعب رسید.

برآورد میزان آب موجود در پشت سد رودخانه زاینده رود اصفهان از کاهش یک میلیون متر مکعبی ذخیره آبی طی یک هفته گذشته حکایت دارد.

در همین رابطه حجم آب ورودی به سد زاینده رود از ابتدای مهرماه سال جاری تا انتهای هفته گذشته با هفت میلیون متر مکعب افزایش در مقایسه با هفته پیش از آن به 133 میلیون متر مکعب رسید.

در این رهگذر حجم ورودی آب به سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 98 میلیون متر مکعب کمتر از مدت مشابه سال گذشته برآورد شده است.

آب موجود در مخزن سد شهرستان گلپایگان، دیگر سد مهم استان اصفهان نیز 9 میلیون متر مکعب ثبت شده که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، یک میلیون متر مکعب کاهش نشان می‏دهد.

کد مطلب 1250098

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