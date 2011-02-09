نجات کشتی غرق شده توسط دریادران ارتش در رزمایش مشترک ایران و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، این رزمایش با حضور مقامات لشگری و کشوری و در راستای تصمیمات کمیته های نظامی دو کشور دوست و برادر ایران و عمان، به منظور تحکیم روابط و با هدف بکارگیری روش های ضروری انجام عملیات تجسس و نجات اجرا شد.

بنابراین گزارش یگان های سبلان، تنب، کمان، بحرگان و یک فروند بالگرد sh3d از نیروی دریایی ارتش ایران و یگان های نصر البحر، النجاح، المنصور، سده، یک گروه غواص، دو بالگرد سوپر لینوکس و هواپیمای SEAVAN از کشور عمان در رزمایش امداد و نجات شرکت کردند.

خاطر نشان می سازد یگان های ایرانی پس از دریافت می دی (MY DAY) از ایستگاه رادیویی مسقط مبنی بر حریق گسترده در موتور خانه کشتی باری نورالبیان این کشور و قادر نبودن کارکنان آن به مهار آتش سوزی به این نیاز پاسخ مثبت داده با آرایش دایره ای شکل در محل مربوطه حاضر شدند.

در ادامه این رزمایش، بالگرد و قایق های تند رو نیروی دریایی ارتش و نیروهای غریق نجات عمان با انجام اطفاء حریق و نجات، مصدومین کشتی در حال اضطرار با موفقیت به یگان های اصلی خود ملحق شدند.

شایان ذکر است در پایان یگان های شناور دو کشور با اجرای رژه دریایی به یکدیگر ادای احترام کردند.