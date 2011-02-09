سینما باید به جایگاه اصلی اش بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محسن مومنی شریف عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح سینما آزادشهر افزود: برای آنکه سینما به جایگاه اصلی خود برسد، ‌باید در سه حوزه نیروی انسانی، تهیه متون و سخت افزار هر روز پیشرفت بیشتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: زیرا برای بهتر شدن سینما ما به نیروی انسانی متناسب با آرمان‌های انقلاب، متون قوی و سخت‌افزار مناسب نیازمندیم تا سینما محیطی امن برای مردم باشد.



وی خاطرنشان کرد: حضرت امام(ره) در نخستین سخنرانی خود در سال 57 در جمع مردم در بهشت زهرای تهران به نکته مهمی درباره سینما اشاره کرده و فرمودند: ما با سینما مخالف نیستیم، بلکه با فحشا مخالفیم و این جمله باعث شد سینما به دامان دین بازگردد.

مومنی شریف عنوان کرد: در پیروی از نگاه ایشان مردم به این موضوع اقبال نشان داده و هنرمندان نیز برای حفظ ارزش‌های انقلاب تلاش فراوان نشان دهند که تا امروز شاهد ثمرات آن هستیم.



رئیس حوزه هنری کشور اظهار داشت: هنر انقلاب با توجه به ماندگاری و وسعتش، اهمیت بسیاری دارد و ما باید در حفظ و رواج آن همواره تلاش کنیم.

وی ادامه داد: سینما بیانگر همه هنرهاست، دشمن نیز به خوبی از این موضوع باخبر است و از این طریق سعی دارد در کشورهای مختلف نفوذ کند. با توجه به این موضوع ما باید در راه رسیدن به اهداف هنر انقلاب کوشش بیشتری داشته باشیم.



سینما بهمن شهرستان آزادشهر به ظرفیت 340 صندلی است.

این پروژه در سال 88 با اعتبار 385 میلیون تومان شروع به ساخت گردید که 160 میلیون تومان آن از منابع استانی بوده و مابقی آن از منابع ملی و برعهده حوزه هنری کشور است.