چند پروژه مخابراتی در کاشمر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرماندار کاشمر صبح امروز چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه ها اظهار داشت: پروژه های مخابراتی فوق شامل طرح توسعه سوئیچ روستاهای تنورچه و فرح‌آباد و مرکز مدرس در کاشمر، اینترنت پرسرعت مراکز مدرس و آزادگان و طرح GPRS تلفن همراه در کاشمر می باشد.

محسن امیرکلالی افزود: برای بهره برداری از پروژه های مخابراتی شهرستان شش میلیارد و 988 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

امام جمعه کاشمر نیز در این مراسم گفت: در سه دهه گذشته از انقلاب شکوهمند اسلامی همه تلاشهای دشمنان در جهت ناامید کردن مردم بود ولی به لطف خداوند هم اکنون ایران اسلامی به الگویی برای کشورهای مسلمان و آزاده دنیا تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام سید قاسم یعقوبی خاطرنشان کرد: خدمات توسط دستگاههای اجرایی با بهترین کیفیت به مردم ارائه می شود و یا پروژه هایی که برای خدمت بیش از پیش به مردم به بهره برداری می رسد نشان از رشد و بالندگی انقلاب است.

وی تاکید کرد: اگر این حرکت اسلام خواهی که هم اکنون در برخی کشورهای اسلامی شکل گرفته است به سایر کشورهای دنیا گسترش پیدا کند مدیریت اسلامی در کل جهان مطرح خواهد شد.

