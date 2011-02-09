بیانیه تحلیلی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه هم چنین تاکید شده است: این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار است که به اذعان مقامات غربی در هر کشور این منطقه که انتخابات آزاد برگزار شود، جریان مقاومت به پیروزی می‌رسد. چنانچه در انتخابات فلسطین، عراق و یمن این مسئله نمایان شده است.

بیانیه این تشکل سیاسی اصولگرا می افزاید: بر اساس فرموده امام خمینی(ره) "قرن آینده قرن اسلام است و اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک ذلت خواهند نشاند." خیزش یکپارچه ملت های مصر، تونس ، یمن و...، در هفته های اخیر، ترجمان عملی پیش بینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است.

متن کامل بیانیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ذیل می آید:‌

انقلاب اسلامی ایران حقیقتی برخاسته از یک سنت الهی است . میلیونها مردم خداجوی و شیفته ارزشهای انقلاب اسلامی، همه ساله در 22بهمن در سراسر کشور، همچون رودی خروشان، به خیابانها می آیند و شکوه انقلاب اسلامی را جشن می گیرند و با آرمان های امام (ره) و رهبری تجدید میثاق می کنند. پیام روشن این حضور گسترده مردم این است که انقلاب اسلامی بر عمق ایمان های آحاد مردمی استوار است، مردم همچنان مصمم به صیانت و استمرار آرمان و راه امام راحل و شهدای گرانقدر اسلامی در پرتو هدایت های الهی رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی هستند.‌

در طول 32 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هماورد و جدالی سخت و مستمر میان جبهه متحد کفر، نفاق و استعمار از یک سو و مردم شریف و عزتمند ایران اسلامی به عنوان اصلی ترین حامیان انقلاب اسلامی در گرفته است که انشاءا... تا پیروزی نهایی ادامه دارد.‌

به فرموده مقام معظم رهبری، دست قدرت و تقدیر الهی، در این دوران سیاه و مملو از بی عدالتی، فساد و سیاهی ظلم گستران عالم «مردی عالم، فقیه، حکیم، نافذالکلمه، خطرپذیر و مجاهد را تربیت و آماده نمود تا شالوده انقلاب اسلامی و نظامی مقدس را پی ریزی نموده و مستقر کننده احکام و ارزش های الهی و زمینه ساز در هم کوبیدن بساط ظلم، فساد و تباهی دولتها و قدرت های حاکم در ایران، منطقه و جهان بشود. ظهور قدرتمند و قوی انقلاب اسلامی و تداوم قوی آن و نیز ایستادگی امام و امت، متقابلاً ظهور تمام عیار جبهه دشمنان علیه ملت ایران و امام را در پی داشت. به طوری که این روزها، آثار و برکات انقلاب اسلامی را در سراسر جهان خصوصا در منطقه شاهد هستیم.‌

همچنین تغییر نظام اسلام ستیز پهلوی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان محور مدیریت و اداره کشور، تبدیل ایران از وابستگی به استقلال کامل، دفع سلطه کامل آمریکا و انگلیس در امور سیاسی و امنیتی و مدیریتی کشور، برقراری نظام و کشوری با استقلال کامل، تبدیل حکومت سلطنتی به حکومت مردم سالاری دینی، تبدیل حکومت دیکتاتوری رضا خانی و محمدرضا خانی به فضای نقد و اصلاح و تذکر، رشد و ارتقاء خودباوری علمی در رشته ها و عرصه های فراوان، تبدیل ایران و اسلام به عنوان عنصر تأثیرگذار در منطقه و جهان، خروج کشور از تأثیرپذیری محض فرهنگی و ارائه الگویی براساس تمدن و فرهنگی نوین و با عظمت اسلامی - ایرانی که الگوسازی و نظام سازی در منطقه و جهان برای دیگر ملت ها و فرهنگ ها می شود، از برکات و آثار انقلاب است.‌

ایستادگی و ثبات، اسلامی بودن و تلاش برای احیاء و اجرای احکام الهی، غلبه گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش های اسلامی، تلاش برای گسترش عدالت اجتماعی به عنوان کاری سخت ولی ممکن، همرنگی و همدلی با مردم در لایه های مختلف به ویژه در روستاها و مناطق دور افتاده و رسیدگی به مشکلات آنان و ایستادگی ستودنی در برابر آمریکا و تمامی قدرتهای وابسته و حامی آن خصوصاً صهیونیست های غاصب و اشغالگر، از مهم ترین ویژگی های انقلاب اسلامی و رهبری الهی و مردم سلحشور ایران اسلامی است.‌

‌ توجه مستمر به جایگاه، ظرفیت و توانمندی جوانان به ویژه نسل سوم انقلاب که در آمادگی و شجاعت و غیرت برای دفاع از هویت دین و انقلاب خود، بدون آنکه دوران نهضت و حیات طیبه امام (ره) و دفاع مقدس و.. را دیده باشند، از جوانان نسل اول اگر جلوتر نباشند کمتر نیستند.‌

عبور و گذر صبورانه لکن بغض آلود و مصمم مراجع عظام، امام (ره) و امت از دوره حاکمیت استبداد قاجاری، رضاخانی و پهلوی دوم و دوران تلخ و سیطره تمام عیار و همه جانبه انگلیسی ها و آمریکایی ها که طی آن جان و مال، منابع حیاتی کشور تحت تاراج و یغمای آنان قرار داشت و از همه مهمتر فرهنگ اسلامی و ملی را به ضعف و نابودی کشاندند و فرهنگ ضد الهی و ضد انسانی خود را بر جامعه و ملت ما تحمیل کردند. 22بهمن پایان تحقیر ملت ایران بود و آغاز دوران گسترش اسلام و ارزش های دینی در تمامی شئون و زمینه های زندگی فردی و اجتماعی است. بسترساز انقلاب اسلامی و فرهنگ انتظار و مهدویت راستین است. فرهنگ عاشورا و عاشورایی شدن و خلق جلوه های بی نظیری از شهادت طلبی و ایثار، طراحی و ایجاد ساختار حکومت اسلامی متکی بر اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان الگویی کارآمد و موثر تلألو و درخشش یافته است و حضور و مشارکت و محوریت همه جانبه مردم در قالب مردم سالاری دینی را در ایجاد استقرار و تثبیت نظام اسلامی و اثبات کارآمدی حکومت دینی با محوریت ولایت فقیه، به عنوان الگویی برجسته، فراروی جوامع اسلامی قرار داده است. جمیع این ویژگی ها، ظرفیت ها و رخدادها سبب شده است امت اسلامی در اقصی نقاط دنیا، احساس هویت و پشت گرمی، احساس وجود، شخصیت و قدرت نماید و امروز با تمام توان در مقابل نظام استبداد و استکبار ایستادگی کند.‌

*ارتقاءشاخصهای مشروعیت سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و.. جمهوری اسلامی ایران

در نگرش توحیدی، خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت سیاسی است. توحید در خالقیت و ربوبیت، حاکمیت و قانون‌گذاری را از آن خداوند سبحان می‌داند. عالم هستی ملک خداوند است و او مالک همه انسان‌ها است: (فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ)

‌ این اصل در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز متجلی شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را به سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند».‌‌

* مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران‌

انقلاب اسلامی ایران نهالی پٌربار و پرثمر است که هرچه از عمر پربرکت آن گذشته است ثمرات آن بیشتر شده است. بسیاری از انقلاب های جهان با این پدیده مواجه هستند که ابتدای انقلاب با حمایت پرشور مردم مواجه می گردند و با گذر عمر این حمایت و پشتیبانی کاسته می شود. اما انقلاب اسلامی ایران، انقلابی بی نظیر است. انقلاب اسلامی ایران با ایجاد حکومتی اسلامی با توجه به عنصر نواندیشی دینی توانست دین مبین اسلام را با مقتضیات زمان و مکان همراستا سازد و الگویی نوین از حکومت دینی را ارایه دهد که خود الهام بخش دولت ها و ملت های دنیای اسلام بوده است. به طوری پژواک شعارهای انقلاب ایران از لسان دیگر ملت های مسلمان منطقه هر روز پرشورتر به گوش می رسد. شعار استکبارستیزی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی و اسلام خواهی هم اکنون از دهان ملت های مصر، تونس، یمن و اردن قابل شناسایی است.‌

در باب موضوع مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران دو نکته قابل ذکر است:‌

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1)مردم سالاری دینی:‌

مدل حکومت جمهوری اسلامی ایران، مردم‌سالاری دینی است که ناظر بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای حق مداری، خدمت محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی انسان ایفای نقش می‌کند. امام خمینی(رض) یکی از مردمی‌ترین نوع حکومت‌ها را پایه‌ریزی کرد که برخلاف همة نظام‌های سیاسی موجود جهان، پس از تعیین رهبری و برگزاری انتخابات، مسؤولیت از مردم سلب نشده و آن‌ها به خود وانهاده نمی‌شوند. بلکه مردم در هر دوره‌ای در تعیین سرنوشت خود سهیم هستند. حکومت اسلامی صرف نظر از تفاوت‌ در هدف‌ها و آرمان‌ها با نظام‌های سیاسی معاصر از نظر تشکیلات و ارکان نیز تفاوت‌های اساسی دارد در این نظام اکثریت تنها بر مدار حق مشروعیت می‌یابد و به تبع آن وجوب اعمال ولایت نیز منوط به فراهم بودن شرایط آن و پذیرش عمومی مردم است که با انتخاب مستقیم یا از طرق انتخاب خبرگان منتخب ملت اعلام می‌شود. بنا براین پیوند حکومت اسلامی با مردم بطور طبیعی پیوندی اعتقادی، بنیادی و عمیق است. حضور مردم در صحنه اداره حکومت اسلامی و مشارکت در سرنوشت نظام اسلامی از روی جبر نیست که تکلیف شرعی آنان محسوب می‌گردد. در طول سه دهه‌ای که از انقلاب اسلامی گذشت، دیده شد که این مردم بودند که در بحرانی‌ترین مواقع به میدان آمده و تکلیف شرعی خود را در ارتباط با حفظ حاکمیت اسلامی انجام دادند. ما در فتنه سال88 بخوبی شاهد این بودیم که در اعتماد متقابل مردم به حاکمیت و حاکمیت به مردم چگونه مردم آتش فتنه را خاموش نمودند. این همان چیزی است که در اندیشه‌های معمار انقلاب اسلامی بود و در سخنان خود بر آن تأکید داشت که «آگاهی مردم و مشارکت و نظارت همگانی آن‌ها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه می‌باشد.»[صحیفة نور،5/257] مقام معظم رهبری نیز در همین باره می‌فرماید:« مردم‌سالاری علاوه بر اینکه برای مردم یک حق است، یک تکلیف هم می‌شود؛ یعنی همة مردم در امر حکومت و جامعه مسئولند.»[بیانات10/9/89] مردم سالاری در حکومت اسلامی در مقایسه با دمکراتیک‌ترین نظام‌های سیاسی برجسته‌تر است، زیرا دولت و حکومت در چنین نظام‌هایی تنها در چهارچوب قدرت تعریف شده و رکن امنیت اجتماعی در قوه قهریه مصداق می‌یابد. امّا در نظام اسلامی مردم پایگاه اصلی حفظ امنیت هستند. امام(رض) می‌فرماید: «یک قدرت بزرگ وقتی پایگاه ملی ندارد این قدرت نمی‌تواند بایستد.»[ صحیفة نور،2/4]‌

بنا بر این یکی از مهم‌ترین اندیشه‌های سیاسی حضرت امام خمینی(رض) مردم سالاری بود که ملت فهیم و آگاه ایران اسلامی آن را به خوبی متبلور ساخته و در این راستا فریب شعارهای دروغین خلق قهرمان، مردم سالاری دینی و از این قبیل را که از سوی گروه‌های وابسته به نظام سلطه برای اغوای مردم طراحی شده بود نخورده و مانند کوهی استوار در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستادگی کردند.‌

بر این اساس نظام سیاسی ایران بر دو پایه مردم و دین مبین اسلام بنا گذاشته شده است و رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی(ره) بر جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر تاکید داشته اند.‌

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2) اصل مترقی ولایت فقیه:‌

حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه یکی از مواریث گران سنگ امام راحل(ره)، می باشد. ولایت فقیه یکی از ارکان نظام بوده ومشروعیت حکومت منوط به حاکمیت ولی فقیه می باشد. جای تردید نیست که امام از طرفداران مبنای مشروعیت الهی ولایت فقیه بوده اند.‌

ارتباط نزدیک و وثیق امام، ارتباط نزدیک دولت و ملت، حضور مردم در انتخابات ها، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تبلور اهداف مردم انقلابی و شعارهای آنان، حضور مردم در صحنه در آوردگاههای سیاسی حساس، حضور سلیقه های مختلف سیاسی در جامعه، ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی و حمایت از استقلال و نظام سیاسی ایران حضور فعال ایران در نظام بین الملل قدرت منطقه ای ایران رشد و پیشرفت ایران در تمام زمینه های فناوری های تکنولوژیکی مانند انرژی هسته ای، سلول های بنیادین، فناوری های دفاعی و نظامی مانند موشک امید، افزایش بصیرت و آگاهی مردم نسبت به خدعه ها و نقشه های دشمنان نظام، حضور پرشور مردم در میعادگاههای سیاسی نظام: راهپیمایی های 22 بهمن، روز قدس و نمازجمعه ها، همه این عوامل حکایت از افزایش مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی ایران دارد.

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* نقش انقلاب اسلامی ایران در بیداری جهان اسلام‌

انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم، شروع دوره جدیدی از ظهور اسلام با رویکرد سیاسی را برای جهان اسلام نوید داده و پیروزی برجسته ترین حرکت اسلامی در این دوره، سایر حرکت های اسلامی در جهان اسلام را به تکاپو واداشت. امروز تحولاتی در جبهه بندی های منطقه ای و جهانی در حال شکل گیری است. جریانات رو به رشدی که اتفاقی و گذرا نیستند، در حال گسترش اند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شاهد تاثیر دامنه انقلاب اسلامی در این کشور ها شدیم. از جمله اینکه تشکیل حکومت اسلامی در ایران باعث بیداری، امید و اعتماد به نفس مسلمانان این کشورها شد و در واقع این انقلاب برای آنها توانایی اسلام را در رهبری مردم سرکوب شده جهت مقابله با رژیم های فاسد و تحت ستم خارجی آشکار نمود . در این راستا ایران نیز با حمایت همه جانبه از مبارزه جبهه های آزادیبخش و مقاومت های اسلامی ، گرایش های اسلامی و سیاسی از پیش موجود را قوت دوباره ای بخشیده و خیزش اسلامی را با ایجاد روحیه و حمایت از مبارزات تئوری و مسلحانه علیه دولت های جابر تشدید کرد.‌

جمهوری اسلامی برای اولین بار اصطلاح « امت اسلامی» بعنوان یک مفهوم انقلابی را وارد ادبیات سیاسی جهان کرد. در همین چارچوب تفکر منطقه گرایی به شکل نوین را در دستور کار قرار داد و فرآیند تبدیل شدن به یک قدرت هژمون را پیشه کرد که امروز پس از 3 دهه تلاش و بالندگی توانسته است بعنوان الگوی منطقه جایگاه خود را تعریف کند. الگویی که با وجود هژمون های برون زا و مداخله گر مزاحم توانست به تقویت موقعیت و توسعه نفوذ خود ادامه دهد و حوزه نفوذ منطقه ای خود را به حوزه جهانی اسلام ارتقا دهد.‌

* دهه پیشرفت و عدالت‌

جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دهه از عمر پربرکت خود، تجربیات متعددی را پشت سر گذاشته است. دفع تجاوز نظامی همه جانبه غرب و شرق با عاملیت صدام، بازسازی ویرانی‌های جنگ تحمیلی، توسعه و آبادانی روستاها و اجرای هزاران طرح عمرانی در سراسر کشور و پیگیری آرمانهای عدالت طلبانه انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بخشی از این تجربیات بوده است.‌

با توجه به اینکه در صحنه بین الملل، مساله اقتصاد و توسعه و رفاه ملت‌ها، معیار مقبولیت و کارامدی نظام‌های سیاسی است، جمهوری اسلامی ایران نیز بعنوان منادی حکومتی مبتنی و ااحکام شرع و وحی، باید الگویی مستقل، قابل دفاع، اسلامی و دلپذیر از کارامدی دین در اداره مطلوب جامعه عرضه نماید.‌

از آنجا که عدالت، جوهره پیام دین محسوب می‌شود، الگوی پیشرفت و توسعه کشورمان، باید مبتنی و مشحون از عدالت باشد و این هدف مقدس را تعقیب و محقق نماید. به این لحاظ، دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است.‌

انتظار از دهه پیشرفت و عدالت این است که در طول این دهه نه تنها از لحاظ نظری و برنامه بلکه در عمل و همچنانکه در سند چشم‌انداز بیست ساله نظام نیز تصریح شده است، جمهوری اسلامی ایران کشوری پیشرفته و الهام بخش برای جهان اسلام باشد.‌

*اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها‌

روش نادرست و اشتباه گذشته در توزیع مبالغ هنگفتی یارانه باعث ناهنجاری‌های گسترده‌ای در اقتصاد ایران شده بود که به طور خلاصه از این قرار هستند:

رانت‌های گسترده مالی و ایجاد طبقه‌ای ویژه خوار که به دلیل دسترسی به رانت‌های یارانه‌ای، ثروت انبوه و نامشروعی بدست آورده‌اند.

اسراف شدید در مصرف نان، بنزین، کودهای شیمیایی و عوارض تبعی آن مانند دور ریختن نان‌ها و سودها ضمه به دلیل به عمل نیاوردن مناسب نان، ترافیک و آلودگی هوا، تولید نامناسب محصولات کشاورزی به دلیل زیاده‌روی در مصرف کود و سم یارانه‌ای و...فشار بیش از حد به بودجه دولت به طوری که از انجام وظایف اساسی خود در امور بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دستگیری از مستضعفان و ... بازمانده بود.‌

برای اصلاح این وضع نامطلوب در تعیین و تخصیص یارانه‌ها، دولتهای پیشین از بعد از جنگ بارها وعده اصلاح نظام یارانه‌ها را مطرح کردند و حتی وعده در قوانین منعکس شد اما در اجرای آن کوتاهی کردند و همت کافی به خرج ندادند.‌

این کار بزرگ با همت بی‌نظیر دولت دهم و پشتیبانی و همکاری نجیبانه مردم عملیاتی شد اهمیت بزرگ اجرای این طرح در شرایط فعلی آن است که اولاً اقتصاد ایران تحت تحریم‌های شدید و بی سابقه قرار گرفته و آمریکا از هیچ تلاشی برای فلج کردن اقتصاد ایران دریغ نکرده و ثانیاً فتنه‌گران با کمک و پشتیبانی سرویس‌های جاسوسی غرب و رسانه‌های ضد انقلاب تلاش وسیعی برای به شکست کشاندن این حرکت آغاز کردند ولی با هوشیاری ملت نجیب ایران ناکام ماندند.

امروز با آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، الگوی مصرفی نان و انرژی به تدریج بهبود می‌یابد. گزارش‌های اولیه و مشاهدات از رفتار مصرفی مردن نشان می‌دهند دور ریز نان بسیار کاهش یافته، کیفیت پخت نان‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و عموم مردم، خانواده‌ها و واحدهای تولیدی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و استفاده از فناوری‌های نوین برای بهینه سازی مصرف در تلاش هستند.‌

این دستاورد عظیم باید با همت مظاعف و تدبیر گسترده دولت حفظ شود تا عوارض پرداخت‌های نقدی وسیع به مردم، بر رشد نقدینگی و تورم بینجامد و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به موفقیت قطعی وکامل نایل آید.‌

*اوج گیری انقلاب اسلامی ایران و آغاز افول آمریکا‌

به موازات شکل گیری، استقرار و اوج گیری اقتدار و نفوذ ارزشهای انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، بنا به شاخص های زیر افول استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا آغاز شده و به سرعت ادامه دارد:‌

الف) در عرصه نظام بین‌الملل‌

1 ـ تضعیف جایگاه اقتصادی‌

‌ در عرصه اقتصادی قدرت اقتصادی آمریکا نسبت به گذشته و در مقایسه با سهم قدرت سایر کشورها به نحو چشمگیری کاهش یافته و جایگاه قدرت‌های بزرگ دیگری مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و چین نیز به شدت تقویت شده به گونه‌ای که سهم ایالات متحده آمریکا در تولید ناخالص جهانی که در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم معادل 40 درصد بود، در دهه 1980 میلادی به حدود 25 درصد رسید و سهم تجارت آمریکا نسبت به تجارت جهانی که در سال 1970 بیش از 21 درصد بود در سال‌های دهه 1990 کاهش یافت. همچنین کسری تراز تجاری آمریکا در سال‌های 2000 و 2001 میلادی به بالاترین سطح خود در طول تاریخ حیات این کشور یعنی معادل 450 میلیارد دلار رسید و آمریکا را که در دهه 1940 میلادی بزرگ‌ترین کشور طلبکار در جهان بود، به بدهکارترین کشور در آغاز هزاره سوم مبدل ساخت.‌

2 ـ جهانی شدن اقتصاد و سیاستهای بین‌المللی‌

‌ بحران مالی آمریکا در سال 2008 میلادی موجبات ضعف و کاهش قدرت اقتصادی این ابرقدرت قرن بیستم را فراهم آورده است. چنانچه رئیس جمهور پیشین فدرال آمریکا و بسیاری از مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور هشدار داده‌اند که بحران مالی اخیر، قدرت اقتصادی آمریکا را به شدت کاهش داده است و بر این اساس برخی از اندیشمندان روابط بین‌الملل با مقایسه افول قدرت انگلیس در قرن 20 میلادی که از تضعیف جایگاه اقتصادی آن آغاز شده بود بر پایان امپراطوری و قدرت هژمونیک آمریکا در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهان تأکید می‌کنند.‌

3- ظهور قدرت‌های جدید و چندجانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل‌

‌ در این زمینه تضعیف قدرت آمریکا را می توان با بررسی وضعیت سیاسی اقتصادی آمریکای لاتین ـ که حیات خلوت آمریکا محسوب می شود ـ و روابط این کشورها با آمریکا مشاهده کرد. چنانچه تقویت دولت‌های آمریکاستیز در این منطقه در کشورهایی مانند، کوبا، ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه و سیاست‌های مقابله‌جویانه آنان در برابر آمریکا و روابط گسترده آنان با ایران و سایر قدرت‌های بزرگ به ویژه چین نشان‌دهنده تضعیف موقعیت آمریکا در این منطقه است.‌

4- ناکامی آمریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق‌

"عامر عبدالمنعم"، نویسنده و پژوهشگر سرشناس مصری در گزارشی که در آن سخن از سقوط «امپراتوری آمریکا» در آینده نزدیک به میان آورد، درباره تلفات جانی ارتش آمریکا در جنگ عراق و افغانستان، آن را خونبارترین جنگ از آغاز تأسیس کشور ایالات متحده آمریکا تا به امروز دانست، زیرا که آمریکا در جنگ عراق و افغانستان بیش از 600هزار عدد از تجهیزات نظامی خود از جمله خودرو، نفربر، تانک، بالگرد و ... را از دست داد و بیش از یک میلیون سرباز این ارتش در این دو کشور کشته و زخمی شدند و یا از بیماری‌های روحی و روانی رنج می‌برند.‌

5 تضعیف توان بازدارندگی و مهار سایر بازیگران‌

در این زمینه ناکامی آمریکا در ایجاد اجماع جهانی علیه پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، افول قدرت بازدارندگی و اتمام زمان کارآمدی منطق سلطه در روابط بین‌الملل را آشکار ساخته است.‌

6- افول قدرت نرم آمریکا در نظام بین‌الملل‌

در واقع شکست سیاست‌های آمریکا در دو حوزه جنگ نرم و سخت در خاورمیانه در شرایط کنونی تشدید شده و آمریکا اگرچه به پشتوانه دلارهای خود سامانه رسانه‌ای قدرتمند را دردنیا ایجاد کرده که اولین وظیفه آنها تقویت ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و تضعیف فرهنگ مقاومت در میان افکار عمومی است، اما واقعیت این است که معادلات جهان مانند سال‌های جنگ سرد نیست و نمی‌توان مانند گذشته به تهدیدهای سخت و رسانه ها دل بست.‌

7 ـ بیداری اسلامی و جهانی ملت‌ها‌

موج آمریکاستیزی به شدت رشد کرده و گفتمان مقاومت به هسته اصلی خواسته‌های ملت‌های خاورمیانه تبدیل شده است. این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار است که به اذعان مقامات غربی در هر کشور این منطقه که انتخابات آزاد برگزار شود، جریان مقاومت به پیروزی می‌رسد. چنانچه در انتخابات فلسطین، عراق و یمن این مسئله نمایان شده است. بر اساس فرموده امام خمینی(ره) "قرن آینده قرن اسلام است و اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک ذلت خواهند نشاند." خیزش یکپارچه ملت های مصر، تونس ، یمن و...، در هفته های اخیر، ترجمان عملی پیش بینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است.‌

ب؛ در عرصه داخلی‌

بسیاری از شاخص‌ها و استاندارهایی که زمانی آمریکا را در صدر قدرت‌های جهانی قرار می‌داد با افت فاحشی مواجه شده است.‌

1 ـ رشد پایین اقتصادی‌

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی آمریکا در بهترین وضعیت 9/1 درصد در سال 2010 است. این نرخ حداقل پایین‌تر از ده کشور توسعه یافته در دنیاست.‌

2 ـ کاهش شدید ارزش دلار‌

ارزش دلار در بازارهای جهانی به نسبت گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و در برابر دیگر ارزها نظیر یورو از قدرت کمتری برخوردار شده است. کسری تجاری فزآینده آمریکا از مهمترین دلایل کاهش ارزش دلار است.‌

3 ـ افزایش بدهی‌های آمریکا‌

بدهی‌های آمریکا به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. این روند از 28 سپتامبر 2007 به میانگین 15/4 میلیارد دلار در روز رسیده است. مجموع بدهی‌های آمریکا بیش از 14 تریلیون دلار است.‌

4- افزایش بیکاری‌

صندوق بین‌المللی پول سال گذشته نرخ بیکاری در آمریکا را برای سال 2010، حدود 1/10درصد اعلام کرده بود.‌

5- افت آموزش‌

مجموعه بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح و کیفیت آموزش در آمریکا به نسبت گذشته بسیار افت کرده است. بر اساس یک بررسی انجام شده در آمریکا، مجموع نمرات دانش‌آموزان 15 ساله آمریکا در دروس ریاضی و علوم از میانگین نمرات دانش‌آموزان کشورهای پیشرفته در همین دروس پایین‌تر آمده است.‌

6 ـ نرخ سعادت و خوشبختی‌

خوشبخت‌ترین ملت‌های جهان بر اساس گزارشی که از سوی موسسه «لگاتوم» منتشر شده است کشورهایی چون فنلاند، سوئیس، سوئد، دانمارک و نروژ هستند.‌

7 ـ بهداشت و سلامت‌

در گزارش منتشر شده از سوی موسسه لگاتوم، ایالات متحده آمریکا از حیث بهداشت شهروندان در رتبه 27 قرار گرفته است. امید به زندگی در آمریکا، پایین‌تر از میانگین 30 شهر کشور پیشرفته دیگر است.‌

8 ـ رفاه و رضایت عمومی‌

در گزارش سازمان توسعه انسانی سازمان ملل متحد تلاش می‌کند تا به ارزیابی میزان رفاه شهروندان کشورها در کل دنیا بپردازد، ایالات متحده آمریکا در رده سیزدهم قرار گرفته است. این رتبه نسبت به گزارش قبلی این سازمان یک رتبه نزول پیدا کرده است.‌

9 رشد ناامنی داخلی‌

10 ـ رشد و توسعه خورده‌فرهنگها و تشدید اختلافات داخلی‌

11 ـ شکل‌گیری جریانات مختلف قومی، دینی، ملیتها و تشدید ناامنی‌

در پایان یادآور می شویم ملت بزرگ ایران در پرتو عنایات خدای متعال و تحت هدایت الهی رهبر معظم انقلاب، با تمام توان برای دستیابی به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان امام(ره)و شهدای گرانقدر بر پایه استقلال، آزادی، خودباوری و نیل به پیشرفت و عدالت لحظه ای تردید و درنگ نخواهد کرد.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچون قطره ای در اقیانوس بیکران ملت شریف ایران به منظور پاسداشت خون شهدای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمانهای والای امام راحل، شهدای گرانقدر و مقام معظم رهبری، همراه با خیل عظیم ملت شهیدپرور و انقلابی ایران اسلامی در راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن شرکت خواهد کرد.انشاء الله