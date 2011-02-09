تشکیل تعاونی های فراگیر دهستانی در استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا جوانمردی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه های عمرانی این اداره کل اظهار داشت: تعبیر امام خمینی (ره) از "انقلاب اسلامی" به عنوان "انفجار نور" از آن جهت حایز اهمیت است که در دهه های پیش از انقلاب خفقان و تاریکی فضای جامعه را در برگرفته بود اما امام راحل و همسنگران ایشان با شجاعت در برابر ظلم و بیداد ستم شاهی قد علم کردند و در نهایت انقلاب اسلامی با انفجاری از جنس نور پرده تاریکی ها را کنار زد تا مبارزات و قیام مردمی به پیروزی ختم شود.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه تعاون در جامعه تصریح کرد: در زمینه اشتغالزایی که از مهمترین سیاست های دولت خدمتگزار است تعاون نسبت به سایر بخش ها مزیت نسبی دارد و برای سرمایه گذاران مقرون به صرفه تر است.

به گفته این مسئول، در بخش صنعت برای ایجاد شغل به ازای هر نفر 65 میلیون تومان و در بخش کشاورزی به ازای اشتغالزایی هر نفر 45 میلیون تومان باید سرمایه گذاری انجام شود ولی در بخش تعاون برای ایجاد هر فرصت شغلی با احتساب مسکن 25 میلیون تومان و بدون احتساب این بخش و در سایر حوزه های توزیعی و خدماتی تنها 13.5 میلیون تومان سرمایه گذاری به ازای هر نفر کفایت می کند.

تسهیل شرایط حضور تعاونی ها در نمایشگاههای داخلی و خارجی



مدیر کل تعاون استان البرز از افزایش تشکیل شرکت های تعاونی صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی سخن گفت و اظهار داشت: این رویه جذب هر چه بیشتر بیکاران به بازار اشتغال را موجب می شود و اثرات مطلوبی در چرخه اقتصادی کشور دارد.

جوانمردی با تاکید تسهیل شرایط حضور تعاونی ها در نمایشگاههای داخلی و خارجی اذعان داشت: حضور فعال و تاثیر گذار در نمایشگاههای داخلی و خارجی نقشی کلیدی در توسعه فعالیت شرکتهای تعاونی تولیدی و صنعتی دارد که در همین راستا یکی از وظایفی که برای اتاق تعاون به عنوان یکی از بازوان اجرایی وزارت تعاون تعریف شده و از سوی دولت محترم نیز ردیف بودجه برای آن در نظر گرفته شده، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی می باشد که برپایی نمایشگاه در اربیل عراق، افغانستان، هند و امارات از آن جمله است.

به گفته وی، تعاونی ها می توانند با قیمتی مناسب در این نمایشگاهها غرفه دریافت و به تبلیغ و تشریح فعالیت های خود بپردازند.

در این مراسم که با علاوه بر مدیر کل تعاون استان البرز، رئیس هیات مدیره اتاق تعاون و مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند، یک تعاونی صنعتی در زمینه تولید یونولیت های ساختمانی با سرمایه هشت میلیارد ریالی و با ظرفیت اشتغالزایی 50 نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

پس از این مراسم نیز ضمن بازدید از سایت هزار و 700 واحدی مسکن مهر بخش اشتهارد و بررسی میزان پیشرفت پروژه در خصوص مشکلات موجود و راهکارهای رفع آنها بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

