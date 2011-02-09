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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

جوانمردی خبر داد:

تشکیل تعاونی های فراگیر دهستانی در استان البرز

تشکیل تعاونی های فراگیر دهستانی در استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون استان البرز از تشکیل تعاونی های فراگیر دهستانی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا جوانمردی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه های عمرانی این اداره کل اظهار داشت: تعبیر امام خمینی (ره) از "انقلاب اسلامی" به عنوان "انفجار نور" از آن جهت حایز اهمیت است که در دهه های پیش از انقلاب خفقان و تاریکی فضای جامعه را در برگرفته بود اما امام راحل و همسنگران ایشان با شجاعت در برابر ظلم و بیداد ستم شاهی قد علم کردند و در نهایت انقلاب اسلامی با انفجاری از جنس نور پرده تاریکی ها را کنار زد تا مبارزات و قیام مردمی به پیروزی ختم شود.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه تعاون در جامعه تصریح کرد: در زمینه اشتغالزایی که از مهمترین سیاست های دولت خدمتگزار است تعاون نسبت به سایر بخش ها مزیت نسبی دارد و برای سرمایه گذاران مقرون به صرفه تر است.

به گفته این مسئول، در بخش صنعت برای ایجاد شغل به ازای هر نفر 65  میلیون تومان و در بخش کشاورزی به ازای اشتغالزایی هر نفر 45 میلیون تومان باید سرمایه گذاری انجام شود ولی در بخش تعاون برای ایجاد هر فرصت شغلی با احتساب مسکن 25 میلیون تومان و بدون احتساب این بخش و در سایر حوزه های توزیعی و خدماتی تنها 13.5 میلیون تومان سرمایه گذاری به ازای هر نفر کفایت می کند.

تسهیل شرایط حضور تعاونی ها در نمایشگاههای داخلی و خارجی
 
مدیر کل تعاون استان البرز از افزایش تشکیل شرکت های تعاونی صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی سخن گفت و اظهار داشت: این رویه جذب هر چه بیشتر بیکاران به بازار اشتغال را موجب می شود و اثرات مطلوبی در چرخه اقتصادی کشور دارد.

جوانمردی با تاکید تسهیل شرایط حضور تعاونی ها در نمایشگاههای داخلی و خارجی اذعان داشت: حضور فعال و تاثیر گذار در نمایشگاههای داخلی و خارجی نقشی کلیدی در توسعه فعالیت شرکتهای تعاونی تولیدی و صنعتی دارد که در همین راستا یکی از وظایفی که برای اتاق تعاون به عنوان یکی از بازوان اجرایی وزارت تعاون تعریف شده و از سوی دولت محترم نیز ردیف بودجه برای آن در نظر گرفته شده، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی می باشد که برپایی نمایشگاه در اربیل عراق، افغانستان، هند و امارات از آن جمله است.

به گفته وی، تعاونی ها می توانند با قیمتی مناسب در این نمایشگاهها غرفه دریافت و به تبلیغ و تشریح فعالیت های خود بپردازند.

در این مراسم که با علاوه بر مدیر کل تعاون استان البرز، رئیس هیات مدیره اتاق تعاون و مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند، یک تعاونی صنعتی در زمینه  تولید یونولیت های ساختمانی با سرمایه هشت میلیارد ریالی و با ظرفیت اشتغالزایی 50 نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

پس از این مراسم نیز ضمن بازدید از سایت هزار و 700 واحدی مسکن مهر بخش اشتهارد و بررسی میزان پیشرفت پروژه در خصوص مشکلات موجود و راهکارهای رفع آنها بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
 

کد مطلب 1250107

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