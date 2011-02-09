160 هزار نفر از فرهنگیان در کشور فاقد مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ابراهیم سحرخیز عصر چهارشنبه در آیین نمادین افتتاح فاز اول پروژه 280 واحدی تندیس ناحیه دو بندرعباس با اشاره به اینکه در دهه چهارم از عمر پربرکت انقلاب، گفتمان پیشرفت و عدالت با رهبری امام گونه مقام عظمای ولایت و حسن تدبیر دولت خدمتگزار در سراسر کشور حاکم شده است، اظهار داشت: ایران اسلامی امروز در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان کشور پیشرو در عرصه های مختلف مورد توجه دنیا قرار گرفته و پویا و بالنده مسیر توسعه و پیشرفت را طی می کند.

سحرخیز افزود: نگاهی بر دستاوردهای انقلاب نشان می دهد ملت غیور ایران اسلامی با اتکال به خداوند متعال و قطع هرگونه وابستگی، عزتمندانه در دنیا زندگی می کنند که البته این تعالی و پیشرفت خشم دشمنان نظام و انقلاب را در پی داشته است.

ارائه 16 هزار مقاله علمی دانش آموزان ایرانی در سطح بین المللی

وی با اشاره به ارائه 16هزار مقاله علمی بیان داشت: این رقم نشان می دهد فرزندان ایران اسلامی در توسعه علمی سرآمد هستند که به لحاظ تولید علم و دانش ایران عزیز جزء 10 کشور برتر در عرصه صنایع هوا و فضا قرار دارد.

وی اضافه کرد: روند رشد و توسعه منحصر به یک بخش نیست و در همه عرصه ها به چشم می خورد که از اهم آن می توان به تکنولوژی نانو و فن آوری صلح آمیز هسته ای اشاره کرد.

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش به تامین رفاه و آسایش فرهنگیان، خاطرنشان کرد: در دوره مدیریت جدید وزارت آموزش و پرورش همه امکانات این وزارتخانه در راستای ارتقای سطح منزلت فرهنگیان بسیج شده است که موضوع خطیر رفاه و تامین معشیت عزیزان فرهنگی از اهم برنامه هاست.

به گفته سحر خیز هم اکنون از یک میلیون و 200 هزار فرهنگی کمتر از 160 هزار نفر فاقد مسکن هستند که این تعداد را اکثرا نیروهای جدیدالاستخدام تشکیل می دهد.

وی بیان داشت: ظرف یکی دو سال آینده برای این تعداد نیز احداث مسکن پیش بینی شده تا معلمان حداقل به لحاظ موضوع مهم مسکن دغدغه خاطر نداشته باشند.

سحرخیز همچنین از مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها به عنوان دو دستاورد ارزشمند دولت یاد کرد و گفت: حسن تدبیر و مدیریت شایسته دولت باعث شد قیمت مسکن که در یک روند تصاعدی روز به روز افزایش می یافت به بهترین شکل کنترل شود و با احداث مسکن مهر، تامین مسکن آحاد جامعه با نازلترین قیمت ممکن گردید.

وی اضافه کرد: شاید این دستاورد را در خواب هم نمی دیدیم که این چنین قیمت مسکن مدیریت شود تا اقشار کم درآمد به شکل مناسب صاحب خانه شوند.

سحرخیز از حسن توجه مدیریت عالی دولت در استان هرمزگان، راهبری اداره کل آموزش و پرورش و مجموعه تعاونیها در تامین مسکن فرهنگیان صمیمانه تقدیر کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری نیز در این آیین با تاکید بر دستاوردهای بی شمار انقلاب، اظهار داشت: ایران امروزی عرصه کار و تلاش وعمران و آبادانی است.

گل محمدبامری افزود: تبلور این روند توسعه همه جانبه کشور در عرصه های مختلف است که کارآمدی آن باعث الگو برداری همه نهضت های آزادیبخش از انقلاب اسلامی ایران شده است.

وی تصریح کرد: هجمه امروز استکبار علیه این نظام فقط و فقط متوجه رشد و توسعه و پیشرفت کشور است که بدون نیاز و حمایت آنها توانسته است به قله رفیع توسعه دست یابد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری همچنین ضمن تقدیر از خدمات ارزنده آموزش و پرورش در تامین مسکن فرهنگیان این مهم رادستاورد ارزشمندی در راستای پویایی نظام تعلیم و تربیت دانست چراکه معلم و آسایش خاطر او یکی از ارکان مهم آن محسوب می شود.

در این آیین، کلید یک واحد آپارتمان به طور نمادین به یکی از بازنشستگان آموزش و پرورش استان تحویل شد.