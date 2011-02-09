مراسم اختتامیه مسابقه سیمولتانه قائم مقامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقه سیمولتانه احسان قائم مقامی با 604 شطرنجباز امروز چهارشنبه با حضور مسئولان فدراسیون شطرنج، برگزارکنندگان و مسئولان شرکت‎های حامی در محل فدراسیون شطرنج برگزار شد.

در این مراسم که برخی از شطرنجبازان شرکت کننده در رقابت همزمان با قائم مقامی و همچنین هشت بازیکنی که در این رقابت موفق به شکست استاد بزرگ شطرنج ایران شده بودند نیز حضور داشتند، محمدجعفر کامبوزیا، رئیس فدراسیون شطرنج تاکید کرد که رکورد به دست آمده توسط قائم مقامی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی حائز اهمیت بود.

وی گفت: این برای نخستین‎بار است که شطرنجبازی با 5/97 درصد امتیازات لازم موفق به ثبت رکورد رقابت‎های سیمولتانه شده است.

در این مراسم که "کاستو آبوندو"، ناظر فیلیپینی فدراسیون جهانی شطرنج نیز در آن حضور داشت مسئول فنی مسابقه سیمولتانه احسان قائم مقامی تاکید کرد که بیش از 1500 نفر برای حضور در این رقابت ثبت‎نام کرده بودند. ضمن اینکه این مسابقه با استقبال خوبی از سوی علاقمندان همراه بود.

احسان قائم مقامی که با کسب 590 پیروزی در رقابت همزمان با 604 شطرنجباز رکورددار رقابت‎های همزمان شطرنج شد با بیان اینکه این موفقیت نشان از رشد و ترقی ورزش و شطرنج در ایران است، گفت: باید از همه کسانیکه وقت و انرژی خود را صرف برگزاری منظم و بدون اشکال این رقابت کردند، تشکر کنم. در هیچ جای دنیای پیدا نمی‎شود کسانی که بدون چشم داشت برای برگزاری رویدادی همت کنند.

در مراسم اختتامیه مسابقات شطرنج همزمان احسان قائم مقامی از سوی یکی از حامیان مالی این رقابت (همراه اول) یک دستگاه خودروی مزدا به وی اهدا شد. ضمن اینکه هشت شطرنجبازی که موفق به شکست استاد بزرگ کشورمان شده بودند نیز پاداش نقدی دریافت کردند.