نمایشگاه نقاشی میلاد در فرهنگسرای مهر جوان برپا می شود

کاوه کرمانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: این نمایشگاه که با حضور گروه نقاشی آموزشگاه کرمانی برگزار می شود از 27 بهمن تا چهار اسفند در فرهنگسرای مهر جوان دایر خواهد بود.
وی افزود: در این نمایشگاه 120 اثر هنری 54 هنرجوی این آموزشگاه با موضوع حضرت رسول (ص) بر پا می شود.
دبیر نمایشگاه نقاشی میلاد تاکید کرد: این نمایشگاه در دو بخش میلاد و آزاد با همکاری شهرداری کرج و اداره ارشاد کرج برگزار می شود.
وی تاکید کرد: علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه که هم برای نمایش و هم برای فروش دایر می شود به فرهنگسرای مهر جوان مراجعه کنند.
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