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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

نمایشگاه نقاشی میلاد در فرهنگسرای مهر جوان برپا می شود

نمایشگاه نقاشی میلاد در فرهنگسرای مهر جوان برپا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر برگزاری نمایشگاه نقاشی میلاد گفت: نمایشگاه نقاشی میلاد به مناسبت میلاد رسول اکرم(ص) 27 بهمن برپا می شود.

کاوه کرمانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: این نمایشگاه که با حضور گروه نقاشی آموزشگاه کرمانی برگزار می شود از 27 بهمن تا چهار اسفند در فرهنگسرای مهر جوان دایر خواهد بود.

وی افزود: در این نمایشگاه 120 اثر هنری 54 هنرجوی این آموزشگاه با موضوع حضرت رسول (ص) بر پا می شود.

دبیر نمایشگاه نقاشی میلاد تاکید کرد: این نمایشگاه در دو بخش میلاد و آزاد با همکاری شهرداری کرج و اداره ارشاد کرج برگزار می شود.

وی تاکید کرد: علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه که هم برای نمایش و هم برای فروش دایر می شود به فرهنگسرای مهر جوان مراجعه کنند.

کد مطلب 1250118

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