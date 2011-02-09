  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۳

92 پروژه مخابراتی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

92 پروژه مخابراتی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی گفت: با اعتباری بالغ بر 29 میلیارد و 558 میلیون ریال 92 پروژه مخابراتی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا حاجی محمدی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه مرا سم افتتاح پروژه های مخابراتی شهرستان بیرجند در جمع خبرنگاران گفت: 31 پروژه با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال مربوط به شهرستان بیرجند بوده است.

وی از مهم ترین اقدامات شرکت مخابرات، راه اندازی خطوط تلفن واحدهای مسکن مهم اعلام کرد و ادامه داد: تعداد 264 هزا رو 428 تلفن ثابت در خراسان جنوبی وجود دارد که از ابتدای دولت نهم و دهم 62 درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی اضافه کرد: 140 مرکز تلفن در دولت نهم و دهم اضافه شده است.

حاجی محمدی بیان کرد: 74 هزار و 310 تلفن ثابت روستایی مشغول به کار است و در حال حاضر 45 دفتر خدمات ارتباط شهری و 192 دفترICT  در روستاهای استان داریم.

وی با تأکید بر اینکه نیاز مردم از حد صوتی فراتر رفته و نیاز به ارتباط تصویری و ویدئویی دارند، گفت: اینترنت پرسرعت را در اختیار اساتید حوزه و دانشگاه قرار می دهیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان جنوبی نیز این بسترسازی الکترونیکی را فضایی برای تسهیل امور مردم عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه هنوز مردم روش های قدیمی را ترجیح می دهند.

کد مطلب 1250120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها