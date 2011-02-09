به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشتههای عکاسی، پوستر و کاریکاتور پنجشنبه 21 بهمن ماه در وین اتریش و پاریس افتتاح میشود.
نمایشگاه آثار سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مجموعه "رادولفزهایم"وین اتریش و در خانه فرهنگ ایران در پاریس فردا گشایش مییابد.
نمایشگاه آثار سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشتههای عکاسی، پوستر و کاریکاتور در نگارخانه هنر ایران در ونیز ایتالیا با حضور علی اسماعیلی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبدالرحیم سیاهکارزاده ، دبیر اجرایی سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گشایش یافت.
اسماعیلی در این مراسم با اشاره به حضور و مشارکت گسترده هنرمندان در سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: امسال برای اولین بار آثار تجسمی در دیگر کشورها هم نمایش داده میشود که این سبب میشود هنر ایران به دیگر کشورها معرفی شود.
اسماعیلی همچنین گفت: برگزاری جشنواره در دیگر کشورها به گسترش تعامل و ارتباط فرهنگی هنری کشورها کمک میکند و زمینه گسترش و تقویت فعالیتهای هنری مشترک میشود.
نمایشگاه آثار سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در نگارخانه هنر ایران در روتردام هلند و موزه ملی آکرا در غنا و در دمشق، پایتخت سوریه برپا شده است.
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