سه پروژه دانشگاهی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهره برداری از دو دستگاه خوابگاه دانشجویی پسران با صرف اعتباری بالغ بر 47 میلیارد ریال و ظرفیت 500 نفر و زیر بنای شش هزار و 300 متر مربع و دانشکده منابع طبیعی با صرف اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال از جمله طرحهای افتتاحی با حضور استاندار آذربایجان غربی در دانشگاه ارومیه بود.

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه با زیر بنای سه هزار متر مربع و از محل اعتبارات دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی اجرا شده است.

استاندار آذربایجان غربی در آیین بهره برداری از این طرحها تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر اسلام از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست و بیان داشت: امام خمینی(ره) به تبعیت از پیامبر اکرم (ص) هم مجری شریعت الهی در جامعه و هم اقدام به تشکیل حکومت دینی- سیاسی کرد و در این راستا ما نمی توانیم پیرو یک مکتب فکری که نتواند نظام سیاسی مبتنی بر خود را در جامعه طراحی و حاکم کند، باشیم.

وی با اشاره به اینکه اسلام یک مکتب فکری دارای نظام سیاسی مبتنی بر خود بوده و بنیانگذار کبیر انقلاب نیز به درستی و تشخیص مناسب این نظام را در ایران پیاده کرد، بیان داشت: اصلی ترین دعوای شرق و غرب با ایران به دلیل حاکم شدن نظام سیاسی مبتنی بر اسلام در آن بوده و ما حکومت اسلامی را شیرین ترین محصول انقلاب اسلامی می دانیم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اظهارات برخی نظریه پردازان غربی در رابطه با جنگ تمدن ها و پایان تاریخ نیز اظهار داشت: نظریه برخورد تمدن ها در نزاع بین لیبرال دموکراسی غرب با اسلام پایه ریزی شده و غربیها بر این نکته که تمدن اسلام نمی تواند با هیچ تمدن غیر دینی کنار بیاید و همین امر نیز علت اساسی درگیری بین ایران به عنوان پرچمدار تمدن اسلام و جهان غرب است، تاکید دارند.

جلال زاده در بخش دیگری با اعلام اینکه انقلاب اسلامی ایران هویت و آبروی از دست رفته ملت ایران را بازگرداند، خاطر نشان کرد: امروز با برخورداری از روحیه خودباوری که انقلاب اسلامی به ما هدیه کرده در بسیاری از معادلات جهانی تاثیر گذار و دانشمندان هسته ای ما که در این نظام رشد یافته و جهانیان را به تحیر واداشته اند.