درسگفتار ریچارد برک ارائه ‌شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این درسگفتار در حوزه‌های فلسفه، دین و جامعه برگزار ‌شد و از درسگفتارهای مهم دانشگاه اوکلند به شمار می‌رود.

سوزان هاگ در این درسگفتار درباره قوانین اساسی و به ویژه قانون اساسی امریکا سخنرانی کرد. سیر تاریخی و تکمیلی این قانون اساسی از محورهای اصلی مورد بحث هاگ است.

رویکرد هاگ در این سخنرانی تاریخی است و او از منظری تاریخی سیر تکمیل قانون اساسی در این کشور را مورد مطالعه قرار ‌داد.

دکتر سوزان هاگ استاد فلسفه و حقوق در دانشگاه میامی امریکا است. او از منطق دانان معاصر است. از سوزان هاگ کتاب "فلسفه منطق" به زبان فارسی منتشر شده است.