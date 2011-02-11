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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۹

درسگفتار ریچارد برک ارائه ‌شد

درسگفتار ریچارد برک ارائه ‌شد

درسگفتار ریچارد برک با سخنرانی سوزان هاگ پنجشنبه 21 بهمن در دانشگاه اوکلند برگزار ‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این درسگفتار در حوزه‌های فلسفه، دین و جامعه برگزار ‌شد و از درسگفتارهای مهم دانشگاه اوکلند به شمار می‌رود.

سوزان هاگ در این درسگفتار درباره قوانین اساسی و به ویژه قانون اساسی امریکا سخنرانی کرد. سیر تاریخی و تکمیلی این قانون اساسی از محورهای اصلی مورد بحث هاگ است.

رویکرد هاگ در این سخنرانی تاریخی است و او از منظری تاریخی سیر تکمیل قانون اساسی در این کشور را مورد مطالعه قرار ‌داد.

دکتر سوزان هاگ استاد فلسفه و حقوق در دانشگاه میامی امریکا است.  او از منطق دانان معاصر است. از سوزان هاگ کتاب "فلسفه منطق" به زبان فارسی منتشر شده است.

کد مطلب 1250128

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