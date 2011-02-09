سران عرب تحرکات دموکراتیک مردم را سرکوب می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، سازمان دیده بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک قرار دارد، در بیانیه ای تاکید کرد: نیروهای امنیتی به تجمعات عادی در عربستان، سودان، سوریه، امارات، کرانه باختری و یمن حمله کرده اند.

در این بیانیه آمده است : این گونه اقدامات نشانه نقض آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز است به ویژه که همه این کشورها توافقات مربوط به این حقوق را امضا کرده اند.

"ساره لیا ویتسن" مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، گفت : قیامهای مردمی در تونس و مصر شبیه معجزه بود اما حاکمانی که به سرکوب و ارعاب مردم خود خو گرفته اند مانع تحقق شکوفایی دموکراسی می شوند.

وی تصریح کرد: حکام عرب به جای درس گرفتن از حوادث تونس و مصر به سرکوب کوچکترین تجمع عادی می پردازند و غافل از موج دموکراسی خواهی هستند.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در30 ژانویه گذشته مانع برگزاری تظاهرات همبستگی با مردم مصر شدند. دستگاههای امنیتی سوریه به بازداشت تظاهرکنندگان پرداختند.اماراتی ها "حسن محمد الحمادی" فعال سیاسی که خواهان تظاهرات همبستگی با ملت مصر شده را بازداشت کردند و مقامات عربستانی همه کسانی را که دست به تجمع زده بودند، بازداشت کردند.در سودان نیز نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان به زور متوسل شدند.

سازمان دیده بان حقوق بشر از این کشورها خواست که به حقوق مردم خود احترام بگذارند و اجازه تجمعات مسالمت آمیز را بدهند تا مردم بتوانند آزادانه به طرح دیدگاههای خود بپردازند.