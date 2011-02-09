دیوید کامرون؛ یادآور "بانوی آهنین" انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با اشاره به مطالعه "جان کرتیس" پروفسور علوم سیاسی دانشگاه "استراچکلاید" اسکاتلند نوشت : در حالیکه آمارهای جدید از افزایش نفرت انگلیسی ها از عملکرد نخست وزیر حکایت دارد، می توان گفت که دوران طلایی "دیوید کامرون" به سر آمده است.

روزنامه ایندیپندنت امروز چهارشنبه در گزارشی نوشت : نظرسنجی ها در ماه ژانویه نشان می دهد که هم اکنون بیشتر انگلیسی ها بیش از گذشته از عملکرد دیوید کامرون به ستوه آمده اند.

این روزنامه انگلیسی در ادامه نوشت : حتی یک نظرسنجی نیز نشان می دهد که انزجار انگلیسی ها از عملکرد کامرون همانند نفرتی است که نسبت به "مارگارت تاچر" در ژانویه 1980 داشتند.

تاچر که از سالهای 1979 تا 1990 به عنوان نخست وزیر انگلیس فعالیت می کرد به دلیل موضع سختگیرانه خود علیه کمونیسم ملقب به "بانوی آهنین" بود و تلاشهای زیادی را برای دخالت در طیف گسترده ای از رویدادهای بین الملل انجام داده است و به عنوان رهبر ملی ستیزه جو معروف بود.

جان کرتیس پروفسور علوم سیاسی دانشگاه استراچکلاید اسکاتلند بر این باور است : این اولین بار از زمان انتخابات سال گذشته انگلیس تاکنون است که نظرسنجی ها حکایت از افزایش انزجار مردم از عملکرد کامرون دارد و نشان می دهد که دوران طلایی نخست وزیر انگلیس به سر آمده است.

به نوشته ایندیپندنت، تردیدهای زیادی درباره عملکرد دولت کامرون درباره بهبود اوضاع اقتصادی انگلیس وجود دارد و نخست وزیر در حل این معما همچنان سردرگم است.

همچنین شمار افرادی که از کاهش هزینه های دولتی ناراضی هستند به بالاترین میزان خود یعنی 26 درصد از زمان انتخابات گذشته تاکنون رسیده، این درحالی است که 40 درصد از انگلیسی ها حزب کار را مقصر می دانند.

در سه ماه آخر سال 2010، حدود 147 هزار و 836 شرکت انگلیسی با مشکل اقتصادی روبرو شدند که در مقایسه با سال 2009 بیش از 4 درصد افزایش یافته است.

همچنین همزمان با کاهش هزینه های دولتی، این احتمال وجود دارد که شمار شرکتهای ورشکسته انگلیسی از 21 هزار و 500 شرکت در سال 2010 به 23 هزار و 500 شرکت در سال 2011 افزایش یابد.

این گزارش در حالی منتشر می شود که انگلیس یکی از بالاترین نرخ فقر را در بین کشورهای غرب اروپا دارد و نتایج تحقیق موسسه خیریه "کودکان را نجات دهید" نشان می دهد در پایان سال 2008 شمار کودکان فقیر انگلستان به میزان 260 هزار نفر افزایش یافت که 2 درصد بیشتر از سالهای 2004 و 2005 بوده است. بیشترین میزان افزایش در تعداد کودکان فقیر به انگلیس و ولز مربوط است و 13 درصد کودکان این مناطق از بریتانیا را در سال 2008 کودکان به شدت فقیر تشکیل می دادند.