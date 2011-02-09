تصویر 10 کاریکاتور؛ از سونامی خشم تا ویزای آلمانی مبارک!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز قیام ملت مصر علیه مبارک و وضعیت ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

واقعیت این روزها در جهان عرب؛ سرکوب خونین

روزنامه الوطن قطر امروز نگاهی ویژه به وقیاع روزهای ایخر در برخی از کشورهای عربی دارد که در آن رژیمهای دیکتاتور چاره جز سرکوب خونین مخالفتهای مردمی نیافته اند.

سونامی خشم!

روزنامه الرایه قطر امروز نگرانی رژیم صهیونیستی از موج خشم ملتهای عربی را به تصویر کشده است که هیچ راه گریزی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

من دیوارمو می سازم!

روزنامه الحیات نیز امروز به بیم رژیم صهیونیستی از تحولات اخیر جهان عرب در مصر و تونس توجه دارد که خطرات برابر بقای این رژیم جعلی را بسیار بیشتر کرده است.

جنبش الکترونیکی

روزنامه القدس العربی نقش وسایل نوین ارتباط جمعی را در انجام تظاهرات در کشورهای عربی به تصویر کشیده است.

خاورمیانه جدید؛ چند تا تغییر دیگه مونده؟!

روزنامه المستقبل لبنان امروز به افزایش احتمال تغییرات بنیادین در کشورهای منطقه توجه دارد که پایه های خاورمیانه جدید را بنا می کند.

ویزای آلمان برای مبارک!

روزنامه العرب الیوم اردن به احتمال گریختن مبارک به آلمان به بهانه معالجه در آنجا توجه داشته است.

جدایی جنوب سودان؛ هویج رو بخور فعلا!

روزنامه الوطن عربستان با اشاره به اعلام نتایج همه پرسی جنوب سودان که جدایی این منطقه را نهایی کرد، نقش رژیم صهیونیستی و آمریکا را در این مسئله بسیار پررنگ دانسته است.

زمانی برای کری و کوری حسنی مبارک!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری دیگر بی توجهی مبارک به موج گسترده خشم ملت مصر را مورد توجه قرار داده که راضی به کناره گیری از قدرت نمی شود.

اصلاحات جواب نمی دهد!

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز وعده اصلاحات برخی از حاکمان جهان عرب را که تحت فشار اعترذاضات ملت خود داده شده است، پوچ دانسته و بر این مسئله تاکید دارد که عمر این حکومتها دیگر به پایان رسیده است.

بیلبورد پشت دیکتاتور... برو؛ بدون شرح



السفیر لبنان