مشهدی اسماعیل دنبال چیزی جز خلاقیت نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جوادیپور از پایهگذاران جنبش نقاشی نوگرای معاصر و هنر گرافیک در ایران با حضور در نگارخانه "لرزاده" صبا از نمایشگاه مجسمههای فلزی مرحوم مش اسماعیل توکلی، هنرمند خودآموخته بازدید کرد.
وی با بیان خاطرات و مشاهدات مستقیم خود از روند شکلگیری و ظهور خلاقیت این هنرمند مردمی در سالهای حضور در دانشکده هنرهای زیبا از دهه 40 به بعد بیان داشت: مش اسماعیل در آغاز به عنوان مدل سر کلاس مینشست و بعد کم کم به عنوان کارگر کارگاه و کوره مجسمه دستیاری و تمیزکاری میکرد و آرام آرام در درونش جوشش یک الهام غریزی و خلاقیت درونی و خودانگیخته را دریافت و وارد جریان کار هنری شد.
این نقاش با ذکر حالات و روحیات صمیمانه و بیتکلف و مردمی این هنرمند فقید یادآور شد: مش اسماعیل استعداد و شور و علاقه کمنظیری درکار نشان میداد و جز خلاقیتش که بیان آزاد و از درون جوشیده حال درون و حرفهای دل او است، هیچ چیز دیگر برایش اهمیت نداشت. نه نگاهی به خریدار و چگونگی فروش آثارش داشت که امری رایج هم هست و نه چشم به تعریف و تجلیل دیگران داشت تا بر مبنای قضاوت و تحسین آنان روند کارش را شکل دهد و تثبیت کند.
جوادیپور در ارزیابی خود از بیش از سه دهه آفرینش هنری اسماعیل توکلی تأکید کرد: کارهایش کاملاً بکر است، از مضامین عامیانه، اسطورههای آشنای ایرانی، کاراکترهای روزمره در زندگی اجتماعی اطرافش الهام گرفته و کاملاً آزاد و بدون هیچ تقلیدی به خلق اثر پرداخته است.
وی افزود: تجدید خاطرههایی با این هنرمند به واسطه دیدن دوباره آثارش داشتم و از حضورم در این نمایشگاه خوشحالم و تجربهای لذتبخش را در این فضا داشتم.
نمایشگاه مجسمههای مش اسماعیل هنرمند مردمی در نگارخانه لرزاده موسسه فرهنگی هنری صبا همچنان منتظر بازدید علاقمندان خواهد بود.
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