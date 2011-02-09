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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

جوادی‌پور:

مشهدی اسماعیل دنبال چیزی جز خلاقیت نبود

مشهدی اسماعیل دنبال چیزی جز خلاقیت نبود

محمود جوادی‌پور در بازدید از نمایشگاه مجسمه‌های زنده یاد "مش اسماعیل توکلی" عنوان کرد: تنها چیزی که دست و دلش را مشغول می‌کرد، خلاقیت آزاد و بی‌تکلف بود و خود را پایبند هیچ سبک، مکتب و جریان تعریف شده‌ای نمی‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جوادی‌پور از پایه‌گذاران جنبش نقاشی نوگرای معاصر و هنر گرافیک در ایران با حضور در نگارخانه "لرزاده" صبا از نمایشگاه مجسمه‌های فلزی مرحوم مش اسماعیل توکلی، هنرمند خودآموخته بازدید کرد.

وی با بیان خاطرات و مشاهدات مستقیم خود از روند شکل‌‌گیری و ظهور خلاقیت این هنرمند مردمی در سال‌های حضور در دانشکده هنرهای زیبا از دهه 40 به بعد بیان داشت: مش اسماعیل در آغاز به عنوان مدل سر کلاس می‌نشست و بعد کم کم به عنوان کارگر کارگاه و کوره مجسمه دستیاری و تمیزکاری می‌کرد و آرام آرام در درونش جوشش یک الهام غریزی و خلاقیت درونی و خودانگیخته را دریافت و وارد جریان کار هنری شد.

این نقاش با ذکر حالات و روحیات صمیمانه و بی‌تکلف و مردمی این هنرمند فقید یادآور شد: مش اسماعیل استعداد و شور و علاقه کم‌نظیری درکار نشان می‌داد و جز خلاقیتش که بیان آزاد و از درون جوشیده حال درون و حرف‌های دل او است، هیچ چیز دیگر برایش اهمیت نداشت. نه نگاهی به خریدار و چگونگی فروش آثارش داشت که امری رایج هم هست و نه چشم به تعریف و تجلیل دیگران داشت تا بر مبنای قضاوت و تحسین آنان روند کارش را شکل دهد و تثبیت کند.

جوادی‌پور در ارزیابی خود از بیش از سه دهه آفرینش هنری اسماعیل توکلی تأکید کرد: کارهایش کاملاً‌ بکر است، از مضامین عامیانه،‌ اسطوره‌های‌ آشنای ایرانی، کاراکترهای روزمره در زندگی اجتماعی اطرافش الهام گرفته و کاملاً‌ آزاد و بدون هیچ تقلیدی به خلق اثر پرداخته است.

وی افزود: تجدید خاطره‌هایی با این هنرمند به واسطه دیدن دوباره آثارش داشتم و از حضورم در این نمایشگاه خوشحالم و تجربه‌ای لذت‌بخش را در این فضا داشتم.

نمایشگاه مجسمه‌های مش اسماعیل هنرمند مردمی در نگارخانه لرزاده موسسه فرهنگی هنری صبا همچنان منتظر بازدید علاقمندان خواهد بود.

کد مطلب 1250135

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