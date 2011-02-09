سه هزار دانش آموز خراسان جنوبی به مناطق جنگی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ علی قاسمی عصر چهارشنبه در مراسم اعزام کاروان دانش آموزی راهیان نور بیرجند اظهارداشت: امسال برای نخستین بار در کشور اردو‌های عملی درس آمادگی دفاعی دانش آموزان پسر مقطع دوم دبیرستان در مناطق عملیاتی راهیان نور برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه سه هزاردانش آموز سهمیه خراسان جنوبی برای اعزام به این اردوها است، بیان داشت: این اردو‌ها 6روزه هستند که سه روز آن در مسیر راه سپری شده و سه روز دیگر را نیز دانش آموزان در مناطق عملیاتی هستند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز گفت: دانش آموزان در قالب هشت کاروان به استعداد هر کاروان 400 نفر دانش آموز پسر از این استان اعزام می شوند.

سید علی رضا موسوی نژاد افزود: قرار است تا پایان اجرای طرح 60 درصد دانش آموزان دوم دبیرستان استان از شهرهای مختلف استان اعزام شوند.

به گفته این مسئول در روز 22 بهمن دومین کاروان استان، از شهرستان قاین اعزام خواهد شد.