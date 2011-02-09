خوابگاه دانشجویی دانشگاه تربیت معلم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، افتتاح یک بلوک خوابگاه دانشجویی پسرانه در پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم روز جاری با حضور معاون اداری و مالی و توسعه نیروی انسانی وزارت علوم، اقدامی مدیرکل امور اداری و آقای محمدرضا مردانی مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیئت رئیسه دانشگاه انجام شد.

این خوابگاه که به مساحت سه هزار و 50 مترمربع و اعتباری بالغ بر 17 میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبار ملی تامین شده است و دارای 64 اتاق با ظرفیت کل 350 نفر دارای امکانات سالن مطالعه و سایت کامپیوتر است.

این ساختمان مجهز به شیشه دوجداره، دیوارهای عایق صوتی، حرارتی و سیستم اطفا حریق مرکزی، سیستم پیجینگ، پله های اضطراری است.