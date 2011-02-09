عبادت بدون ولایت انسان را به گمراهی می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام صدیقی عصر چهارشنبه در جمع پاسداران منطقه یکم ندسا با تبریک دهه مبارک فجر با اشاره به اقدام امام (ره) در آغاز انقلاب بدون امکانات و تجهیزات گفت: نباید برای انجام کارها منتظر تجهیزات ماند بلکه باید از امکانات موجود بهترین استفاده را کرد.

وی به حدیثی از امام صادق(ع) اشاره کرد و افزود: سه چیزه در دنیا و آخرت موچب سربلندی مومن می شود که شامل اول شب زنده داری، دوم استغنا و بی نیازی از دیگران و سوم ولایتمداری و تبعیت از ولایت است.

رئیس دادگاه عالی قضات تاکید کرد: در تمام زمانها باید انسان زیر پرچم ولایت بوده و پیام حق را دریافت و اجرا کند زیرا بدون ولایت هیچکدام از عبادات مورد قبول خداوند قرار نخواهد گرفت و عبادت بدون ولایت همانگونه که موجب گمراهی و طرد شیطان از درگاه خداوند شد انسان را نیز به گمراهی می کشاند.

وی با اشاره به فتنه سال گذشته گفت: این فتنه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران طرح ریزی و اجرا شد که در آن بعضی افراد که فریب دشمنان انقلاب خورده بودند نیز نقش فعالی داشتند.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: در عصر مادیگری که به مردم جهان قبولانده اند دین در زندگی انسان جایگاه و نقشی برایش متصور نیست پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اعجاز خداوند در عصر معاصر است.

وی ادامه داد: منظور از استغنا انتظار نداشتن از دیگران، حفظ عزت نفس و کار کردن با ابزار و امکانات موجود است.

وی در پایان پاسداران را برای حراست از دستاوردهای انقلاب توصیه به خود سازی و تجهد کرد.