رشد ۱۵ درصدی تولید کتاب در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین استاد قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قم که با حضور مسئولین استانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از ناشران و اصحاب قلم در مجتمع فرهنگی امام خمینی‌(ره) قم برگزار شد، در خصوص حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد از حوزه چاپ و نشرکتاب بیان داشت: در این خصوص وزارت ارشاد به خصوص در حوزه کتب دینی حمایت‌های قابل توجهی را داشته است که از جمله آن می‌توان به شارژ کارت خرید کتاب طلاب سراسر کشور به مبلغ ۳ میلیارد تومان اشاره کرد.



وی در ادامه به موضوع آزاد شدن کاغذ و قطع یارانه آن اشاره کرد و گفت: در راستای جبران این کمبود و جلوگیری از متضرر شدن ناشران مبلغ ۲ میلیارد تومان از ناشران قمی کتاب خریداری شد و با اقدامات صورت گرفته امسال تولید کتاب در قم رشد ۱۵ درصدی داشته است.



افزایش فضای نمایشگاه به ۳ هزار و ۶۰۰ متر مربع



استاد در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری ششمین نمایشگاه کتاب بزرگ کتاب استان قم اشاره کرد و اظهار داشت: امسال با توجه به مشکلاتی که در خصوص کمبود فضای نمایشگاه در سال گذشته احساس شد، مساحت بیشتری به این امر اختصاص پیدا کرده است و نمایشگاه در دو بخش ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربعی مجتمع امام خمینی(ره) و هزار و ۲۰۰ متر مربعی در مجاورت آن و در مجموع در مساحت ۳ هزار و ۶۰۰ متر مربعی در اختیار ناشران قرار گرفته است.



وی با اشاره به اینکه درخواست‌های زیادی از ناشران سایر استان‌های کشور داشتیم که به دلیل محدودیت فضا از پذیرش آن معذور بودیم، بیان داشت: ششمین نمایشگاه کتاب استان قم در ۱۶۹ غرفه از ۳۱۴ ناشر کار خود را عرضه خواهد کرد که در این میان ۶۰ غرفه برای ۱۶۴ ناشر قمی در نظر گرفته است.



عرضه ۴۱ هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه بزرگ کتاب استان قم



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به تعداد ناشران و عناوین کتاب‌های هر بخش اشاره کرد و گفت: ۳۷ ناشر با ۶ هزار و ۱۰۰ عنوان کتاب در بخش کودک و نوجوان، ۵۷ ناشر با ۱۱ هزار و ۶۰۰ عنوان کتاب در بخش کتب دانشگاهی، ۱۰ ناشر با هزار و ۲۳ عنوان کتاب در بخش هنری، ۲۱۰ ناشر با ۲۲ هزار و ۲۶۰ عنوان کتاب در بخش کتب عمومی و در کل ۴۱ هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب، کار خود را در این نمایشگاه عرضه کرده‌اند.

