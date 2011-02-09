به گزارش خبرگزاری مهر، سلحشور در این دیدار با اشاره به اینکه مجموعه "یوسف پیامبر" در کشورهای غیرمسلمان هم مخاطبان بسیاری داشته است گفت: تولید و ساخت سرگذشت زندگی پیامبران و همچنین کارهای مذهبی، قرآنی و دینی تأثیرات به خصوصی در فرهنگ جوامع مختلف به جای میگذارد و آنها را در مسیر درست و حقیقت زندگی هدایت میکند.
این کارگردان سینما و تلویزیون یادآور شد: اثر تولیدات قرآنی بسیار چشمگیر است و خداوند متعال از ابتدا آنها را تحت حمایت خویش هدایت و رهبری می کند و در انتها هم با لطف و عنایت خود بهترین اثر معنوی را در افراد ایجاد میکند.
سلحشور درباره سیاست کلی موسسه فرهنگی هنری تبیان تصریح کرد: سیاست کلی این موسسه تنها به ساخت سریال و فیلمهای فاخر دینی محدود نمیشود بلکه هدف اصلی ما الگوسازی در سطح جوامع اسلامی برای مقابله با جنگ تمام عیار دشمن علیه دین و فرهنگ اسلامی است.
کارگردان سریال "یوسف پیامبر" ادامه داد: از آنجا که در آیه آخر سوره یوسف خداوند می فرماید: "در قصهای که عبرت آموز و خدامحور باشد و در آن دروغ نباشد در آن بسیاری از رحمت و هدایت و رستگاری قرار داده ایم." لذا ما از سالها پیش این آیه را معیار، هدف و مبنای سینمای مذهبی قرار داده و اثرات و برکات و عنایات خداوند را هم در آن دیدهایم. لذا بر آن شدیم تا مجموعهای با معیارهای واقعی، خدامحور، زیبا و تاثیرگذار به نام "قصههای خدا" بسازیم. این قصهها که در زندگی افراد مختلف اتفاق افتاده و موجب درس و عبرت آموزی است از مجموعه بسیار زیادی از قصهها که در گروههای مختلف ارزیابی شده انتخاب میگردد و با مدیریت منصور ابراهیمی در واحد طرح و برنامه به مرحله سیناپس و سپس سناریو تبدیل میشود و بعد از آن در بخش تولید ارائه و ساخته خواهد شد.
وی در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره ساخت سه قسمت از "قصههای خدا" از تحقیق و نگارش پروژه "موسی کلیمالله" نیز خبر داد.
سید محمد حسینی نیز در این دیدار گفت: ما به بسیاری از کشورها که سفر میکنیم استقبال بینظیر و اثرات معنوی سریال حضرت یوسف (ع) را به خوبی مشاهده میکنیم. اگر نگاه اسلامی در فعالیتهای کاربردی جامعه فراگیر شود قطعا موجب برکات هرچه بیشتر این فعالیتها خواهد شد و اثرات آن را در جامعه و خانوادهها مشاهده خواهیم کرد.
در دیدار با وزیر ارشاد/
سلحشور از ساخت مجموعههای "قصههای خدا" و "موسی کلیمالله" خبر داد
فرج الله سلحشور در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن گفتگو درباره مسائل و موضوعات مختلفی از جمله بازتاب وسیع سریال یوسف پیامبر (ع) در ایران و جوامع و ملل مختلف از ساخت دو مجموعه جدید قصههای خدا و موسی کلیمالله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سلحشور در این دیدار با اشاره به اینکه مجموعه "یوسف پیامبر" در کشورهای غیرمسلمان هم مخاطبان بسیاری داشته است گفت: تولید و ساخت سرگذشت زندگی پیامبران و همچنین کارهای مذهبی، قرآنی و دینی تأثیرات به خصوصی در فرهنگ جوامع مختلف به جای میگذارد و آنها را در مسیر درست و حقیقت زندگی هدایت میکند.
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