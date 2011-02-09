به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن کرمی چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) در فرماندهی انتظامی استان اصفهان، کشف سریع جرایم و دستگیری مجرمان فضای سایبر را مهمترین هدف تشکیل این پلیس عنوان کرد و افزود: با توجه به وقوع جرایم از طریق فضای مجازی در این خصوص پلیس نیز خود را آماده و مجهز کرده تا با این گونه جرایم به طور جدی مقابله کند.

وی افزود: فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) با وجود تمام ویژگی‌ها و فرصتها دربرگیرنده تهدیدات و چالش‌هایی نیز خواهد بود و مجرمان از این طریق می‌توانند به سهولت به نیت پلید خود دست یابند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان حجم و میزان خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم، ایجاد جرائم جدید و شیوه‌های نوین ارتکاب و تخریب مبانی اخلاقی و اجتماعی را از جمله آسیب‌های فضای سایبر بیان کرد.

وی با بیان اینکه استان اصفهان نیز به دلیل شرایط خاصی که دارد از وجود جرایم سایبری مستثنی نبوده است، عنوان داشت: تنها در 10 ماه نخست سال جاری تعداد 43 فقره پرونده در خصوص جرایم رایانه‌ای و اینترنتی در پلیس آگاهی استان تشکیل شده و نزدیک به 50 نفر در این خصوص دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف 26 جرم اینترنتی در سریع‌ترین زمان ممکن توسط پلیس آگاهی استان طی 10 ماهه نخست سال جاری گفت: کشف سریع جرایم سایبری و دستگیری مجرمان اینترنتی نیز مهمترین هدف از تشکیل پلیس فتای استان است.

وی کلاهبرداری، اغفال دختران و زنان جوان، انتشار تصاویر خصوصی افراد، سرقت از حساب‌های جاری مردم و تشکیل شرکت‌های قلابی و جذب غیرمجاز سرمایه‌های مردمی از طریق فضای مجازی را مهمترین جرایم کشف شده توسط پلیس آگاهی استان عنوان کرد.

کرمی بهترین شیوه برای مقابله با جرایم سایبری را پیشگیری از طریق آگاه‌سازی به عموم مردم و آحاد جامعه ذکر کرد و افزود: باید پذیرفت که با رشد و توسعه فضای مجازی و اینترنت، حریم خصوصی افراد مورد تهدید قرار گرفته و امکان دسترسی نامحرمان به اطلاعات شخصی افراد فراهم شده که باید در این خصوص آموزش‌ها و هشدارهای لازم در خصوص نحوه استفاده درست و صحیح از محیط سایبر به مردم ارائه شود.

وی بر لزوم توسعه آموزش همگانی در خصوص فرهنگ استفاده از امکانات و تجهیزات روز دنیا تاکید کرد و اظهار داشت: مردم باید بدانند چگونه در فضای مجازی به هرکسی و هر تبلیغی اعتماد نکنند و اطلاعات شخصی خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار ندهند، همچنین باید در ارسال نامه‌های الکترونیکی دقت کنند تا ناخواسته اطلاعات شخصی آنها در اختیار بیگانگان قرار نگیرد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه یکی از وظایف پلیس فتای استان پیشگیری از جرایم سایبری است، از اساتید دانشگاهی، کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان فرهنگی استان خواست تا در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی با این پلیس همکاری کنند.

به گزارش مهر، با توجه به ضرورت پیگیری جرایم اینترنتی به صورت متمرکز و واحد، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات موسوم به فتا به طور رسمی فعالیت خود را به دستور فرمانده نیروی انتظامی کشور در سوم بهمن ماه سال جاری آغاز کرد.

در همین راستا با حضور فرمانده انتظامی استان اصفهان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان نیز به بهره برداری رسید.

در حال حاضر رئیس اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان اصفهان سرپرستی پلیس فتای استان را عهده دار شده است.

از این پس تمامی پرونده‌های مربوط به جرایم در حوزه فضای مجازی به صورت واحد و متمرکز توسط این پلیس پیگیری خواهد شد.

شهروندان می‌توانند تا تعیین ساختمان جدید پلیس فتای استان به اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان واقع در خیابان قائمیه اصفهان مراجعه و یا با شماره تلفن 2184209 تماس بگیرند.