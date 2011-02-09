مبارک لیاقت خروج آبرومندانه را هم ندارد / همدردی اسرائیلی ها بی دلیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر "عبدالباری العطوان" در مطلبی با عنوان "مبارک لیاقت خروج آبرومندانه را ندارد" نوشت : برخی در تلاش هستند تا رژیم کنونی را حفظ کنند و قیام مردم این کشور را که خواهان رفتن مبارک هستند، به شکست بکشانند.

هدف این افراد فراهم آوردن زمینه برای کنار رفتن مبارک به شکل آبرومندانه است و این گونه وانمود می کنند که وی به عنوان یکی از فرماندهان ارتش مصر باید رفتن آبرومندانه ای داشته باشد. موضوعی که این افراد از آن سخن می گویند ماندن وی تا پایان مدت ریاست جمهوری اش در سپتامبر آینده است.

وی نوشت : اینکه مبارک فرمانده نظامی برتری بوده است جای هیچ شکی باقی نمی گذارد، اما موضوعی که مهم است عملکرد وی در مدتی است که به عنوان رئیس جمهور فعالیت کرده است. در این مدت مبارک اشتباهات فراوانی را مرتکب شده است که باید به خاطر آن مجازات شود.

از جمله موضوعاتی که ضرورت محاکمه مبارک را مورد تاکید قرار می دهد عبارتند از؛ فروش گاز به اسرائیل در ارزانترین قیمت موجود در بازارهای جهانی، تبدیل مصر به حامی مرزهای اسرائیل، حمله به مسیحیان، نادیده گرفتن شبکه های جاسوسی خارجی در مصر، دخالتش در توطئه های علیه مصر، که باید به خاطر اینکه امنیت ملی مصر را در معرض تهدید قرار داده است، محاکمه شود.

البته باید به موارد قبلی گرسنه نگه داشتن مردم مصر، شکست ابهت مصر، بازگذاشتن دست مافیا برای مکیدن خون مردم، به کار گیری انواع شیوه های سرکوبگرانه و ایجاد فاسد ترین حکومت را افزود.

العطوان می نویسد: مبارک اقدام به توقیف دارایی و ممنوع الخروج کردن برخی وزیران و شخصیتهای این کشور کرد، اما به خانواده خود اجازه داد که آزادانه از کشور خارج شوند. حتی درباره موضع مبارک علیه برخی وزیرانش هم این سئوال مطرح است که چه کسی جز مبارک آنها را بر گردن مردم مصر سوار کرد؟

این رژیم مبارک بود که آنها در جرگه نزدیکان خود گماشت و درهای ثروتهای مصر را به سوی آنها باز کرد تا به چپاول آن بپردازند.

سردبیر روزنامه عرب زبان نوشت : برخی خواهان اتخاذ موضع مشابه ملک فاروق که پس از مخالفت مردم مصر آبرومندانه و درمیان استقبال مردم بندر اسکندریه مصر را ترک کرد هستند. در حالی که مبارک به هیچ وجه قابل مقایسه با فاروق نیست.

ملک فاروق دخالتی در انتخابات پارلمانی نکرد و پس از خروج از مصر زندگی محقرانه ای در بندری در جنوب ایتالیا داشت، و خانوده اش با کمکهای عربستان به زندگی ادامه دادند در حالی که مبارک میلیاردها دلار ثروت دارد. مبارک و خانواده اش به عربستان خواهند رفت با ثروت هنگفتی که با مکیدن خون مصری ها به دست آورده اند زندگی بدون دغدغه ای خواهند داشت و نیازی به صدقه مشابه ملک فاروق ندارند.

فاروق قابل مقایسه با مبارک نیست، زیرا حسنی مبارک به سرکوب گسترده مردم مصر دست زده است و دست جیره خوارانش را برای کشتار مردم باز گذاشته است در حالی که فاروق کسی را نکشت.

وی می افزاید: کسانی که دم از خروج آبرومندانه مبارک می زنند به طور حتم سرنوشت انور ساداتی که ننگین ترین معاهده کشور مصر را امضا کرد،غیر عادلانه می دانند، زیرا وی بهای امضای همین معاهده را پرداخت. هرچند که درباره این معاهده مبارک بسیار پا را فرا تر از سادات گذاشت.

مبارک برای رضایت اسرائیلی ها از هیچ اقدامی فرو گذاری نکرد و سعی کرد تا با کسب رضایت اسرائیلی ها در حقیقت رضایت آمریکایی ها را جلب کند. همدردی اسرائیلی ها با مبارک بدون دلیل نیست.

سردبیر روزنامه القدس العربی ضمن ابراز خرسندی از شکست گفتگوها میان برخی نمایندگان احزاب مخالف با "عمر سلیمان" معاون مبارک نوشت: دیروز معترضان در میدان تحریر پاسخ این گفتگوها را دادند و بر سرنگونی همه ارکان رژیم تاکید کردند.