به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح همزمان ۲۷ پروژه مخابراتی به مناسبت دهه فجر که در سالن همایش اداره کل مخابرات استان قم برگزار شد، بیان داشت: اخیراَ تفاهم نامه‌ای در وزارت ارتباطات کشور امضاء شده که در قالب این تفاهم نامه پایگاه بین المللی داده‌های اسلامی تا سال آینده در قم ایجاد خواهد شد و همچنین مناقصه این طرح تا پایان سال جاری برگزار می‌شود و اوایل سال ۹۰ نیز فضای احداث این طرح مهیا خواهد شد.



زیر ساخت‌های مخابرات و ارتباطی سفلچگان فراهم شود



وی با بیان اینکه در منطقه سلفچگان زیر ساخت‌های مورد نیاز در زمینه ارتباطات و مخابراتی وجود ندارد بر امکان اتصال و تجهیز این بخش به فیبر نوری و همچنین بهره‌مندی از فناوری‌ها ارتباطی تأکید کرد.



دانشگاه و مراکز آموزشی قم به شبکه علمی کشور متصل می‌شود



استاندار قم از اتصال دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی به شبکه علمی کشور تا تیرماه سال ۹۰ خبر داد و افزود: اقدامات خوبی در زمینه اجرای هرچه بهتر این طرح در کشور صورت گرفته است.



وی در خصوص اجرای طرح کارت ملی هوشمند در کشور اظهار داشت: اقدامات خوبی در زمینه راه اندازی پروژه کارت ملی هوشمند در کشور صورت گرفته گرچه این طرح با مشکلاتی نیز همراه بوده است ولی این طرح تا کنون به خوبی پیش رفته است و پایلوت این کار در قم فراهم شده است.



وی بیان داشت: یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی یک کشور ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات آن است و شاخص مهمی در ارزیابی و سنجش پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود.



موسی‌پور اظهار داشت: امروزه دیگر مفهوم ارتباطات آن مفهوم سنتی که تنها در زمینه مکالمه بکار رود نمی‌باشد و امروزه صد‌ها سرویس دهی و امکان مختلف در زمینه ارتباطات فراهم شده است.



امروزه زندگی بدون IT دشوار است



استاندار قم اضافه کرد: امروزه بدون فناوری اطلاعات و دانش آن امکان زندگی دشوار است و این امر باید به یک نیاز اساسی و اصلی بیشتری تبدیل شود.



وی با اشاره به اینکه کشور ما پیشرفت چشمگیری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته است بیان داشت: در بعضی موارد این پیشرفت‌ها در جهان خیره کننده و شگفتی ساز می‌شود و تا کنون کشورمان دستاوردهای بسیاری را در این زمینه بر ارمغان آورده است.



یک و نیم تلفن به ازای هر خانواده قمی وجود دارد



استاندار قم اظهار داشت: ‌ در ابتدای انقلاب اسلامی کارکرد مخابرات سنتی بود و در حداقل بهره برداری قرار داشت که آمار و ارقام بیانگر این امر می‌باشد و همچنین در قم در ابتدای انقلاب ضریب نفوذ تلفن کمتر از یک درصد بوده است و با جمعیت ۳۵۰ هزار نفری آن زمان تنها هفت هزار تلفن ثابت وجود داشته ولی هم اکنون به ازای هر خانواده در قم یک و نیم تلفن وجود دارد.



وی اضافه کرد: امروزه در استان قم بیش از ۴۰۰ هزار تلفن ثابت و ۶۰۰ هزار تلفن همراه در وجود دارد و این تنها در راستای استفاده سنتی از این فناوری بوده است ولی هم اکنون رشد و پیشرفت بسیاری از ابتدای انقلاب تا کنون شاهد بوده‌ایم و این امر یکی از برکات انقلاب اسلامی می‌باشد.



موسی‌پور بیان داشت: در حال حاضر بیشتر ادارات دولتی و بخش خصوصی کشور از فناوری و تکنولوژی‌های ارتباطات بهره‌مند هستند و استفاده از این ابزار نیز سبب کاهش هزینه و همچنین باعث بالا رفتن سرعت و دقت می‌شود.



استاندار قم گفت: سامانه سوخت، سامانه ثبت احوال، سامانه بانک مرکزی، ‌سامانه انتخابات، بانکداری الکترونیک، ‌امضاء الکترونیک در کشور عملیاتی شده که از جمله سامانه‌های متعدد و خدمات بدست آمده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.



وی اظهار داشت: کشور ما اهمیت ویژه و خاصی به فناوری اطلاعات داده است و این امر هم در سیاست کلی کشور و هم در قالب برنامه پنجم توسعه و چشم انداز مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.