یک هزار کارآفرین در البرز شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید میر احد حسینی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از 22 کارگر و کارفرمای نمونه واحدهای تولیدی استان البرز در کرج افزود:‌ با توجه به نقش آفرینی کارگران و کارفرمایان ، وزارت کا وامور اجتماعی ، حمایت همه جانبه از کار و کارآفرینی و در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت های ارزنده کارگران و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند پشتوانه خوبی برای استقلال کشور باشد.

حسینی اضافه کرد:‌ امسال یک هزار کار آفرین در استان البرز شناسایی شده اند که 60 نفر آنان به عنوان کار آفرین برتر انتخاب شده است .

وی ادامه داد: از این تعداد 10 نفر درسطح کشور به عنوان کارآفرین برتر انتخاب و معرفی شدند.

این مسئول بیان کرد: کانون کار آفرینان استان البرز، اکنون حرکت خوبی را در زمینه توسعه فرهنگ کار آفرینی آغاز کرده که در آینده نه چندان دور شاهد به ثمر نشستن این فعالیتها بویژه در زمینه مهارت آموزی و اشتغالزایی خواهیم بود.

وی افزود:‌ تجلیل از کارگران و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی می تواند نقش موثری در ایجاد انگیزه و تلاش مضاعف برای تولید در کشور داشته باشد.

در این گردهمایی یک روزه که با شرکت بیش از 300 نفر از کارگران و کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز و جمعی از مسئولان منطقه در مرکز تربیت مربی کشور در کرج برگزار شد،22 کارگر و کارفرمای نمونه البرز تجلیل شدند.