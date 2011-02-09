15 نقطه مشهد نورافشانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت‌الاسلام محمد سلطانی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: این نورافشانی ها، توسط لشگر 77 ثامن الائمه، همزمان با بانگ " الله اکبر" در سراسر مشهد، انجام خواهد شد.

وی افزود: فردا شب از ساعت 20 جنگ شادی در کوهسنگی، برگزار خواهد شد که در آن جوایز نفیس و بسته های فرهنگی، به شرکت کنندگان در مراسم، اهدا خواهد شد.

سلطانی خاطرنشان کرد: مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، از ساعت 9 صبح جمعه از میدان 15 خرداد آغاز می شود و به طرف حرم مطهر، ادامه می یابد .

وی گفت: سخنران مراسم پایانی مراسم راهپیمایی 22 بهمن، که در صحن جامع رضوی برگزار خواهد شد، حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای خواهد بود و پس از آن نماز جمعه، به امامت آیت الله علم الهدی برگزار خواهد شد.

سلطانی گفت: در طول مسیر راهپیمایی، ایستگاه های نقاشی برای کودکان، توزیع پرچم، پلاکارد تدارک دیده شده است.

وی افزود: نمایشگاه المان هایی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، در طی 32 سال توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، در روز راهپیمایی راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: راهپیمایی امسال را با حضور مردم با شکوه تر از سال های گذشته، برگزار خواهیم کرد تا این راهپیمایی پیامی دلگرم کننده، برای دوستان انقلاب، خانواده های شهدا و ملت های مظلوم منطقه باشد.

مسوول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی، اظهار داشت: انقلاب مردم مصر، تونس و اردن از برکت انقلاب شکوهمند اسلامی است و قیام مردم کشورهای مظلوم منطقه جرقه ای است که خاموش نمی شود، بر همین اساس محور راهپیمایی 22 بهمن امسال، حمایت از ملت های مظلوم منطقه به ویژه مردم مقاوم مصر، خواهد بود.

سلطانی گفت: امسال در طول دهه فجر، تمام مراسم ها به خوبی برگزار شد که این نشان دهنده اقتدار نظام، دستگاه های امنیتی، ارتش و نیروی انتظامی است.

وی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به دستگاه صوت جدیدی که با کمک 100 میلیون تومانی استاندار خراسان رضوی، تهیه شده است، راهپیمایان در سراسر خیابان های منتهی به حرم مطهر مشهد، یک شعار را سرخواهند داد.

وی اظهار امیدواری کرد: تمامی مجاوران و زائران حضرت رضا(ع)، با حضور پر رنگ و معنادار خشم و انزجار خودشان را علیه آمریکا و اسرائیل به نمایش بگذارند.