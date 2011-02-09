رئیس جمهور کره از ایران به عنوان کشوری تاثیرگذار در معادلات جهانی نام برد

به گزارش خبرگزاری مهر احمد معصومی فر سفیر کشورمان در این دیدار ضمن ابلاغ پیام های صمیمانه احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر علاقمندی و آمادگی کشورمان برای توسعه روابط، اهداف ماموریت خود را تشریح کرد.

رئیس جمهوری کره نیز ضمن خوش آمدگویی و آرزوی موفقیت متقابلا از سفیر کشورمان خواست که بهترین درودها و پیام های دوستانه ایشان را به رئیس جمهوری ایران ابلاغ نمایند.

لی میونگ باک ضمن اشاره به سابقه روابط دوستانه دو کشور و در آستانه پنجاهمین سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک ایران و کره خواستار گسترش رابطه دو کشور در تمام زمینه ها و ارتقا سطح آن با توجه به بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود شد.

وی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری بزرگ و تاثیرگذار در معادلات منطقه ای و جهانی نام برد و تاکید کرد علیرغم برخی محدودیت ها دولت کره علاقه مند به حفظ و گسترش روابط خود با ایران در همه زمینه های سیاسی- اقتصادی، فرهنگی و علمی می باشد. زیرا جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و شرایط خاص جغرافیایی خود در خاورمیانه دارای امتیازات مهمی است و به عنوان یکی از تامین کنندگان مهم انرژی برای کشور ما بحساب می آید.