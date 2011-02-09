دانشجویان غیرایرانی از جماران و کاخ نیاوران بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان غیرایرانی در اردوی یک روزه از "خاک تا افلاک 2 " با هدف مقایسه زندگی رهبران طاغوت و رهبران الهی با حضور مجتبی بذرافشان مقدم - رئیس شورای بورس دانشجویان غیرایرانی و مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از کاخ نیاوران بازدید کردند.

در این مراسم حدود 300 نفر از دانشجویان غیرایرانی بعد از بازدید از کاخ نیاوران و اقامه نماز جماعت در حسینیه جماران، از بیت حضرت امام(ره) و نگارستان نیز بازدید کردند.

در ادامه این اردوی دانشجویی، نشست دانشجویان غیرایرانی با موضوع "تاثیرات انقلاب اسلامی در کشورهای جهان " با حضور مسئولینی از وزارت علوم، وزارت بهداشت و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد.