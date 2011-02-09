اولین نشان برنز ایران از آن رکابزنان جوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نخستین روز از سی و یکمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در تایلند، تیم اسپرینت جوانان کشورمان موفق به کسب اولین مدال کاروان ایران شد.

در این ماده تیم دوچرخه سواری جوانان ایران با ترکیب ادریس کاظمی، ابوالفضل زارع و محمد دانشور بعد از تیم‌های ژاپن و مالزی در مکان سوم ایستاده و مدال برنز را از آن خود کردند.

در ادامه مسابقات عصر امروز در پیست "ناخون راتچاسیما" تایلند در ماده یک کیلومتر تایم تریل انفرادی جوانان محمد دانشور در مکان پنجم قرار گرفت. در این ماده رکابزنان تایلند، مالزی و ژاپن اول تا سوم شدند.

رقیه شریفی در رده سنی بزرگسالان و در ماده دور امتیازی عنوان هفتم را از آن خود کرد. در این ماده ورزشکاران کره جنوبی، چین و هنگ کنگ به ترتیب اول تا سوم شدند.

در 500 متر تایم تریل دختران نیز ریحانه طالبی بعد از رکابزنان کره، مالزی و تایلند به عنوان چهارمی بسنده کرد.

امروز صبح نیز تیم اسپرینت مردان ایران در رده سنی بزرگسالان به فینال این رقابت‌ها راه یافت و در روزهای آینده برای کسب مدال برنز به مصاف حریفان آسیایی خود می رود.

سی و یکمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هجدهمین دوره مسابقات جوانان آسیا از 20 تا 30 بهمن ماه در تایلند برگزار می شود.