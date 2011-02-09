علی سعیدلو در حاشیه افتتاح سالن مجموعه ورزشی رسالت (دیهیم) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتخاب کارلوس کرش به عنوان سرمربی آینده تیم ملی گفت: من قول داده‌ام اگر مربی خوبی برای تیم ملی بیاورند چه داخلی باشد چه خارجی، همه از او حمایت کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا با حضور کرش در ایران موافقید؟"، اظهار داشت: هرکس که فدارسیون و کمیته فنی آن با حضورش در تیم ملی موافقت کند انشااله سرمربی تیم ملی خواهد شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این پرسش که "به نظر شما آیا کرش سرمربی تیم ملی خواهد شد؟"، گفت: در حال حاضر مسئولان فدراسیون فوتبال در حال مذاکره با این مربی هستند و قرار است نتیجه نهایی را به من اعلام کنند.

وی در مورد تاخیر در اعلام اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال پرسپولیس تاکید کرد: تاخیری در انتخاب هیئت مدیره صورت نگرفته و ما بر اساس قانون کارمان را پیش می بریم. من رئیس مجمع هستم و به موقع نفرات را معرفی می کنم.

سعیدلو در پایان در مورد انتقاد بعضی از دوچرخه سواران به نداشتن پیست چوبی در ایران گفت: قرار است بزودی یک پیست چوبی استاندارد بسازیم تا این مشکل هم برطرف شود.