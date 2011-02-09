۳۰۰ مبلغ از سوی دفتر تبلیغات به مناطق مختلف کشور اعزام ‌شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلام‌عباس موسوی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن ایام باشکوه دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: دفتر تبلیغات اسلامی با توجه به رسالت فرهنگی و تبلیغی از ۱۹ الی ۲۲ بهمن‌ماه به مدت ۴ روز اقدام به اعزام و تامین مبلغ به مناطق مورد نیاز جامعه نموده است.



وی با اشاره به اعزام مبلغان از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و شعب مشهد، اصفهان و ایرانشهر و فعالیت‌های آنان در این ایام گفت: مبلغان اعزامی به ارائه فعالیت‌هایی مانند سخنرانی عمومی و منبر، سخنرانی در مدارس، مشاوره به جوانان، تبلیغ چهره به چهره، برپایی جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری ارتباط با نسل جوان می‌پردازند.



حجت‌الاسلام موسوی برقراری ارتباط با نسل جوان و پاسخگویی به سؤالات این قشر را از دیگر فعالیت‌های مبلغان در مناطق ذکر کرد و افزود: لازم است که مبلغان نسبت به دانش‌آموزان توجه ویژه‌ای داشته و از طریق حضور در مدارس به ارتباط با دانش‌آموزان بپردازند و به سؤالات، ابهامات، اشکالات و نظرات آن‌ها پاسخ داده و معارف اسلامی را تبیین کنند.



وی با اشاره به اهداف اعزام مبلغ در ایام باشکوه دهه فجر انقلاب اسلامی تصریح کرد: مبلغان نسبت به تبیین اهداف نظام مقدس اسلامی، دست آوردهای انقلاب، تاثیر و الگوگیری آن در میان سایر ملت‌های مسلمان منطقه اقدام می‌کنند.



مدیرکل امور مبلغان معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی افزود: تبیین حکومت اسلامی در عصر غیبت، تبیین مبحث ولایت فقیه و شئونات آن، حاکمیت اسلامی، خدمات نظام اسلامی و ارزش‌های حاصل از نظام اسلامی از دیگر اهداف اعزام مبلغ در ایام دهه فجر می‌باشد.

