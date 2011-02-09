افزایش بی سابقه موج اعتراضات/ تجمع بیش از یک میلیون نفر در التحریر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، صدها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم مصر در حال حرکت به سمت میدان التحریر هستند تا امروز نیز یکی دیگر از تجمعات پرشکوه خود را بر ضد رژیم دیکتاتوری برگزار کنند.



خبر دیگر اینکه مردم خشمگین خودروی استاندار پورت سعید و همراهانش را به آتش کشیدند.



همزمان با تجمع میلیونی در میدان التحریر، در فاصله چند متری آن ساختمان مجلس الشعب که مردم آن را برخاسته از انتخابات دروغین و یک طرفه به نفع حزب حاکم می دانند، همچنان در محاصره هزاران معترض قرار دارد، نکته جالب اینکه، پلاکاردی از سوی مترضان بر سر در مجلس نصب شده است که نوشته است : تا سرنگونی مبارک، این مکان تعطیل است.



شبکه الجزیره از تشدید تحرکات و لحن مردم مصر بر ضد رژیم حاکم به سبب تسلیم نشدن در برابر اراده مردم خبر داده است.



این شبکه تاکید کرد : دامنه اعتراضات و تظاهرات بر ضد مبارک به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است.



مردم مصر به ویژه معترضان در میدان التحریر با رد اظهارات تهدید آمیز عمر سلیمان بر خواسته اصلی خود که همان برکناری مبارک از قدرت تاکید می کنند.



گروههای مخالف رژیم نیز اظهارات معاون مبارک را که گفته بود مخالفان از بین گفتگو و کودتای نظامی باید یکی را برگزینند، محکوم کردند.