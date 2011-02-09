ساخت و سازهای ورزشی 110 درصد رشد داشته است/ افتتاح 304 پروژه در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو در حاشیه افتتاح مجموعه ورزشی رسالت (دیهیم) گفت: یکی از کارهای اساسی دولت در ورزش تجهیز زیرساخت‌هاست و مجموع کار دولت نهم و دهم در این زمینه به اندازه کل 50 سال گذشته بوده است.

وی اضافه کرد: از پیش از انقلاب و پس از انقلاب تا سال 84 تنها 12 میلیون متر مربع زیر ساخت ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفته بود اما در دولت نهم 8 میلیون متر مربع و در یک سال و نیم دولت دهم 5.5 میلیون متر مربع زیرساخت ورزشی احداث و آماده بهره برداری قرار گرفته است که این نشان دهنده رشد 110 درصدی نسبت به 50 سال گذشته بوده است.

رئیس سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه این نهضت ادامه خواهد داشت، افزود: در هیچ سفر استانی نبوده که پروژه ورزشی افتتاح نشود، ضمن اینکه ما سعی کردیم براساس شعار دولت عدالت را در زیرساخت‌های ورزشی هم رعایت کرده و در روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و شهرها فضای ورزشی احداث کنیم تا استعدادهای درخشان بتوانند در این محیط‌ها پرورش یابند.

وی از افتتاح 304 پروژه ورزشی که 140 میلیارد تومان هزینه آنها شده است در دهه فجر خبر داد و گفت: این زیر ساخت‌ها به صورت عادلانه بین شهرها و روستاها تقسیم شده است تا شعار عدالت محوری دولت در بخش ورزشی هم رعایت شود.

سعیدلو از افتتاح مجموعه استخرهای شیرودی با حضور رئیس جمهور خبر داد و تاکید کرد: این مجموعه بی نظیر است و توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه ورزش علاوه بر زیرساخت‌ها در ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: این پروژه‌ها برای بخش همگانی است و پروژه‌هایی نیز برای بخش قهرمانی مدنظرمان است. علاوه بر این باید به مربیان باشگاه‌ها، ورزشکاران، پیشکسوت‌ها، هیئت‌ها و ... که به رشد و پرورش ورزشکاران و قهرمانان مرتبط است، اهمیت داده شود.

رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین خاطرنشان کرد: سال 89 شیرین ترین سال در 30 سال گذشته برای ورزش ایران بود و پس از افتخارآفرینی ورزشکاران در مسابقات آسیایی و پاراآسیایی امسال هر هفته شاهد یک قهرمانی بوده‌ایم.

سعیدلو در پایان گفت: این قهرمانی‌ها یا قاره‌ای یا جهانی بوده و بعضی برای اولین بار رخ داده است به طور مثال ما برای نخستین بار در تاریخ توانستیم در بازی‌های آسیایی زمستانی در مسابقات اسکی مدال‌های نقره و برنز بدست آوریم که این، افتخاری بزرگی محسوب می شود.