16 هزار شغل در البرز ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر امروز چهار شنبه در همایش معرفی کارگران،گروه های کارگری و واحدهای نمونه استان البرز که در مرکز تربیت مربی کرج برگزار شد اظهارداشت: ایران اسلامی در عرصه های مختلف پیشرفت های مختلفی داشته و در بحث زیرساخت ها و تولیدات موفق عمل کرده است.



وی افزود: در حال حاضر با تولید 14 میلیون تن گندم و 105 میلیون تن محصولات کشاورزی در بسیاری از موارد به خودکفایی رسیده است.



این مسئول ادامه داد: کشور ما یک درصد جمعیت دنیا را خود جای داده و این در حالیست که هفت درصد منابع دنیا در ایران وجود دارد و در واقع ایران اسلامی می تواند تا هفت برابر پیشرفت داشته باشد.



فرهادی در ادامه با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای این طرح کار بزرگی بود که زوایای آن در سال های آینده به عنوان برگ زرینی در تاریخ کشور به یادگار خواهد ماند.



استاندار البرز در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال در کشور گفت: هم اکنون 2 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که بنا بر پیش بینی ها این میزان تا سال 92 به 5 میلیون و 600 هزار نفر می رسد.



وی افزود: در سال جاری بیش از یک میلیون و 300 هزار شغل در کشور ایجاد شد که سهم استان البرز از این میزان 16 هزار شغل بود.



این مسئول با اشاره به نگاه دولت در خصوص رفع معضل بیکاری گفت: هم اکنون با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دولت 20 درصد درآمدهای نفتی سال جاری ذخیره شده و در سال آینده نیز این روند ادامه دارد .



وی گفت: با صرفه جویی صورت گرفته حدود 14 میلیارد دلار در سال جاری و رقمی بالاتر در سال آینده ذخیره و در جهت ایجاد اشتغال در کشور هزینه خواهد شد.



فرهادی یادآور شد: این رقم می تواند بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند و موضوع بیکاری را به حداقل برساند.