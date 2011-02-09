زمینه برای جهانی شدن نظام اسلامی فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله واعظ طبسی عصر امروز چهارشنبه، در همایش پرچم داران بصیرت، که با حضور علما و فضلا و جمع زیادی از طلاب حوزه علمیه خراسان برگزار شد، افزود: قدرتهای بزرگی که منافع خودشان را باشکل گیری چنین نظامی در خطر می دیدند، امروز شاهد هستند که جمهوری اسلامی با قدرت، صلابت، استحکام و برخورداری از مبانی فکری علمی و منطقی و اصولی راه خود را دنبال کرده و زمینه را برای جهانی شدن آماده میبیند.
وی افزود: روزهایی بود که دشمنان نظام چنین می اندیشیدند که شعار صدور انقلاب اسلامی، نتیجه ای جز حساسیت بیشتر دشمنان در پی ندارد؛ در همان ایام امام راحل(ره) با صراحت فرمودند: ما برای صدور انقلاب اسلامی، در امور داخلی کشورها دخالت نمیکنیم و از ابزار نظامی استفاده بهره نمیگیریم، بلکه نظام ما دارای برترین فرهنگها و بهترین تفکرات و اندیشهها در مدیریت جامعه بشری است و میتواند زمینه جذب جامعه بشری را فراهم کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوادث تونس و بخصوص مصر را بسیار مهم دانست و گفت: امروز از دست دادن مصر برای آمریکا بهعنوان مهمترین همپیمان رژیم صهیونیستی و کشوری که بیشترین خدمات را به آمریکا و غرب داشته است و کشوری که باهمکاری شاه ایران اولین گام را برای به رسمیت شناختن اسرائیل برداشت، به معنی از دست دادن بزرگترین سرمایه غرب در منطقه است.
وی با بیان این که اگر انقلاب اسلامی ما نبود، امروز در مصر خبری نبود، ابراز داشت: نمیگوییم ما در این انقلاب دخالت داشتهایم و آن را رهبری کردهایم، اما عطری که انقلاب اسلامی در فضا پراکنده کرد، فضای مصر را نیز معطر نمود و زمینه را برای این حرکت هموار کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که تلاش مذبوحانه آمریکا این است که حسنی مبارک برای مدتی روی کار بماند، تا با برگزاری انتخابات، مهره دیگری جایگزین او کنند تا مصر از دستشان نرود، تأکید کرد: دوران استبداد در مصر انشاءالله تمام شده است و زمینه برای استقرار حکومت اسلامی در آنجا فراهم است.
وی افزود: شعار الله اکبر و برگزاری نماز جماعتدر مبارزات مردم مصر، الهام گرفته از انقلاب اسلامی است.
آیت الله واعظ طبسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که هر کسی نمی تواند در زمینه مسائل اسلامی اظهار نظر کند، گفت: شایسته نیست انسان در مسائلی که تخصص ندارد و با مقدمات آن مباحث آشنا نیست، درباره اسلام و مسائل اسلامی و فهم اسلامی اظهار نظر کند.
وی گفت: متأسفانه بعضی از کسانی که می خواهند موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کنند کلماتی را بر زبان جاری می کنند که به اعتبار و حیثیت آنها لطمه وارد میکند و اگر ارتباط با مدیریت کشور داشته باشند، مدیریت نظام را زیر سئوال میبرد، لذا سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران متوجه گفتار خود باشند و از حوزه مسئولیت خود پا را فراتر ننهند.
وی در ادامه خطاب به حوزههای علمیه گفت: آقایان مدرسین، اساتید و ائمه جماعات، این پذیرفتنی نیست که خودمان را وابسته به نظام اسلامی بدانیم، اما در برابر دشمنان و دوستان نظام بی تفاوت باشیم، قابل قبول نیست که ما در حوزه باشیم، و به عنوان یک چهره علمی و اسلامشناس مطرح باشیم و خودمان را در زمره پیروان اهلبیت(ع) در جهان اسلام بدانیم، اما در مسائل سیاسی و اجتماعی بیتفاوت باشیم و موضعگیری نکنیم.
وی تصریح کرد: در طول 22 سال گذشته دوران سختی بر رهبری انقلاب گذشت، دوران بسیار سخت و پیچیده ای بود، ایمان، اقتدار، صراحت، اخلاص و پایداری ایشان باعث شد که قدرتهای بزرگ احساس کنند که امام هنوز ادامه دهنده این مدیریت انقلابی است، در چنین شرایطی رهبری را نباید تنها گذاشت.
وی با تأکید بر این که انتظار از حوزههای علمیه و عالمان دینی این است که از کنار مسائل اجتماعی بیتفاوت نگذرند، گفت: ما به چه کسی میخواهیم بها و امتیاز بدهیم؟ مگر می شود دو جریان را با هم داشت، امکان ندارد، یا حق است یا باطل، افرادی که علاقهمند به نظام هستند و خود را وابسته به نظام میدانند، حتما باید اعلام موضع کنند، باید راه و روش و منش آنها را بدانیم.
در ابتدای این دیدار که در حسینیه امام رضا(ع) مشهد برگزار شد، حجت الاسلام سید آبادی، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی به ارائه گزارش پرداخت.
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