تصمیم تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، حماس در بیانیه ای تاکید کرد: تصمیم تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات محلی در کرانه باختری نامشروع و برآورد کننده منافع گروهی است.

در این بیانیه آمده است : هدف از این تصمیم ایجاد دو دستگی بیشتر میان فلسطینی ها تضعیف جبهه داخلی و نتایج این انتخابات بی ارزش است.

بیانیه حماس تاکید کرد: این اقدام ابومازن و فیاض پس از رسوایی گفتگو کنندگان با رژیم صهیونیستی صورت می گیرد. آنها قصد دارند که برای جنایاتشان در حق مردم فلسطین سرپوش گذارند.

حماس در این بیانیه تاکید کرد: آنها سعی دارند که جنایات خود را درحق مردم فلسطین، حقوق و مقدسات و آرمانهای ملی شان از اذهان محو کنند. تشکیلات خودگردان به گونه ای رفتار می کنند که گویا مشکلی رخ نداده است آنها قصد فریب مردم را دارند.

در این بیانیه آمده است : حماس از تشکیلات خودگردان می خواهد که از این تصمیم و از سیاستهای سرکوبگرانه اش علیه مردم فلسطین دست بردارد، زیرا تبعات بدی برای آن خواهد داشت.