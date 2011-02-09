به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم "صدای پای من" با حضور مهرداد خوشبخت کارگردان، جواد نوروزبیگی تهیه کننده، علیاصغر یوسفیان بازیگر، مهران احمدی بازیگر، فرشته سرابندی بازیگر، سیدهادی اسلامی مسئول جلوههای بصری، مصطفی احمدیان، مدیر فیلمبرداری، سهراب خسروی تدوینگر، مهرشاد ملکوتی صداگذار، بابک کایدان نویسنده، سحر عصرآزاد طراح فیلمنامه، با اجرای وحید اسلامی منتقد سینما امروز چهارشنبه در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد.
در ابتدای این نشست خوشبخت با اشاره به ایده اولیه این فیلم گفت: ایده اولیه این فیلم را بسیار قابل فیلم شدن دانستم و از سال 85 که توسط سحرعصرآزاد با این ایده آشنا شدم، دوسال تمام در صدد تبدیلش به فیلم بودم تا این که سرانجام سیما فیلم لطف کرد و ما را مورد حمایت قرار داد. سینمای کودک همیشه از بیحمایتی و فقر رنج میبرد و ما در چنین شرایطی تصمیم گرفتیم فیلم کودک با فضای فانتزی بسازیم.
جواد نوروزبیگی با یادآوری علاقه شخصی اش به ژانر کودک و دفاع مقدس عنوان کرد: از زمانی که در بخش تهیه کنندگی سینما مشغول به کار شدم به ژانر کودک و دفاع مقدس علاقه زیادی داشتم و در کل طالب کار کردن در سینمای معناگرا هستم. سالها منتظر فیلم نامه خوبی برای کودک و نوجوان بودم که به این فیلمنامه فانتزی برخوردم و کار با مهرداد خوشبخت را شروع کردم.
وی ادامه داد: متاسفانه در کار در سینمای کودک فقط جنبه فرهنگی لحاظ است و معمولا گیشه خوبی در بر نخواهد داشت. البته ما در مورد این فیلم طوری دیگر میاندیشیم و امیدواریم که در بین مردم جا باز کند. من به دلیل خواندن داستانهای زیاد برای فرزندم در حال و هوای کودکان این دوره غرق شدم و به همین فراخور ایده اولیه این فیلم در سال 85 به ذهن من رسید. برخورد این کودک با طبیعت و در کل حضور جریان اصلی در طبیعت، از درون مایهها و هستههای اولیه این فیلم محسوب می شود.
مهران احمدی یکی از بازیگران این فیلم نیز اظهار داشت: من بچهها را بسیار دوست دارم و به نظرم اگر بچهها نبودند زندگی میمرد و هیچ امید و انگیزهای نبود. من پیش از این تجربه کار در زمینه کودک با فیلم "خوابهای دنبالهدار" را داشتم و از این جا به بعد هم هرجا فیلمنامه خوب در این زمینه ببینم، حاضر به بازی در آن هستم. من معتقدم روحی که در کار ما جاری بود در بسیاری از فیلمهای پر هزینه سینما وجود ندارد.
در ادامه این نشست سیدهادی اسلامی مسئول جلوه های ویژه گفت: ما در فیلم 180 پلان تصویری داشتیم که بسیاری از پلانها واقعی و سر صحنه بود. برای فضاسازی بخشهای سخن گفتن پا و جمعیت حاضر در استادیوم تختی زحمات زیادی کشیدیم و برای لاک پشت و پرنده و امثال آن هم کارهای کامپیوتری ویژهای کردیم.
سهراب خسروی در این نشست گفت: تدوین این فیلم بسیار فانتزی و ترکیبی از دنیای رئال و کامپیوتری است. بین سکانسهای فیلم پرشهای زیادی داریم که فیلم را پر کات و ریتم آن را تندتر میکند و به ضرباهنگاش شتاب میدهد، زیرا کودکان این ریتم را بیشتر میپسندند. در ضمن در فیلم قطع و وصل صدای زیادی داشتم که باید از تلاش گروه صداگذاری تشکر کنم.
به گزارش خبرنگار مهر نشست نقد و بررسی فیلم "صدای پای من" در حالی برگزار شد که اهالی رسانه و منتقدان از این فیلم استقبال چندانی نکردند و سالن سینما چند دقیقه بعد از نمایش فیلم خالی شد. همچنین نشست پرسش و پاسخ این فیلم نسبت به دیگر نشستهای برگزار شده در مرکز همایش های برج میلاد کمتر مورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفت.
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