خوابگاههای دانشجویی نیازمند تجهیز و نوسازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اکبر متکان ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از خوابگان دانشجویان پسر دانشگاه تربیت معلم کرج افزود: استان نوپای البرز در سایه خدمات علمی دولت عدالت محور دهم شاهد پشت سر گذاشتن یک جهش علمی - پژوهشی مناسب است و در آینده ای نزدیک به یکی از قطبهای دانشگاهی کشور بدل می شود.

وی با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر تصریح کرد: اسلامی شدن دانشگاهها یکی از برکات انقلاب ایران است که با افزایش بازدهی علمی مراکز دانشگاهی همراه شد و "علم" و "ایمان" را به عنوان دو بال انسان برای حرکت به سمت سعادت اخروی در کنار هم قرار داد.

این مسئول با اشاره به موفقیت دانشمندان جوان هسته ای کشورمان در عرصه های مختلف پزشکی، کشاورزی، انرژی و...بیان داشت: دولت با تمام توان از رشد علم گرایی در کشور حمایت می کند و البته نخبگان رشته های مختلف را به صورت ویژه زیر چتر حمایت خود قرار می دهد.

متکان، نانوفناوری، المپیادهای علمی، دانش هوافضا و... را دیگر عرصه های علمی دانست که امروز دانشجویان ایرانی در آن حرف های زیادی برای گفتن دارند.



اسکان 250 دانشجو در خوابگاه پسران دانشگاه تربیت معلم



رئیس دانشگاه تربیت معلم نیز در این آئین اظهار داشت: امید است با بهره برداری از خوابگاه پسران این دانشگاه زمینه لازم برای ایجاد سایر بسترهای رفاهی و تفریحی نیز مهیا شود.

زهرا حجازی زاده در تشریح ویژگی های این خوابگاه افزود: این بنا در چهار طبقه احداث شده است و ظرفیت پذیرش و اسکان 250 دانشجو پسر را داراست.

به گفته وی، برای ساخت و تجهیز این خوابگاه با زیر بنای 30هزار و 75 متر مربع 17 میلیارد و 500 میلیون ریال برای سرمایه گذاری شده است.

سالن مطالعه، سایت رایانه ای و سیستم پیشرفته سرمایشی و گرمایشی از جمله امکانات این خوابگاه دانشجویی است.