توجه به شرکتهای دانش بنیان در برنامه وزارت دفاع است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار احمد وحیدی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز بکار 50 شرکت تعاونی دانش بنیان و رونمایی از تجاری سازی هشت طرح فناوری گفت: برنامه توسعه و توجه به شرکتهای دانش بنیان در برنامه های وزارت دفاع وجود دارد که در این راستا در حال حاضر 14 استان دارای چنین مجموعه ای هستند.

وی ادامه داد: توسعه این مجموعه در 31 استان کشور وجود خواهد داشت وحتی در برخی از شهرستانهای کشور نیز که دارای پتانسیلهای بالایی در بحث نخبگان است شرکتهای دانش بنیان راه اندازی خواهد شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی همچنین از اختصاص سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان در کشور خبر داد.

وی با اشاره به توانمندیهای استان فارس تاکید کرد: در این استان توانمندیهای صنعتی وجود دارد که در این راستا صنایع الکترونیک وزارت دفاع شیراز را به عنوان یکی از قطبهای الکترونیکی معرفی کرده و همچنین وجود صنایع اپتیک، صنایع دریایی، صنایع شیمیایی و همچنین دانشکده مالک اشتر می تواند فرصت بسیار مناسبی را برای فعالیت نخبگان و شرکت های دانش بنیان فارس فراهم کند.

وحیدی تصریح کرد: کارهای تحقیقاتی و تجاری باید به صورت هدفمند انجام شود که این حرکت در استان فارس با حمایت های استاندار فارس به خوبی صورت گرفته است.

امروز فجری است که در حوزه علمی نشان داده می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نخبگان کشور در تمامی عرصه ها حضور دارند، یادآور شد: انقلاب ما با حضور نخبگان فرهنگی سیاسی شروع شد و در زمان جنگ نیز نخبگان نظامی حضور فعال خود را به نمایش گذاشتند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: امروز دوره نخبگان علمی است و بیش از هر وقت دیگر به حضور آنها احتیاج است.

وی تصریح کرد: در این دوره نخبگان علمی وظیفه سنگینی بر دوش دارند چراکه برای ادامه حرکت روبه جلو و پویایی انقلاب الهی فعالیت آنها مورد توجه است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح افزود: امروز نخبگان علمی و دانشمندان در تمامی عرصه ها حضور فعال دارند و ایران جزو کشورهای برتر در تمامی علوم روز دنیا به حساب می آید.

وحیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نخبه بودن با شعار و پرستیژ برابری ندارد، تصریح کرد: نخبگی به معنی یک آینده نگری مبتنی بر یک نظریه صحیح که جامعه به آن احتیاج دارد است.

وی افزود: نخبگی یک جریان روشن فکری واقعی است که مهمترین جریانات کشور را درک می کند و با یک جریان واقعی به سمت پیشرفت و آینده حرکت کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با تاکید بر اینکه روشن فکران باید به جامعه روحیه امید را تزریق کنند، گفت: روشنفکران و نخبگان سازندگان آینده هستند که به همین دلیل نباید روحیه جامعه را از بین ببرند.

وحیدی تحقیقات علمی را دارای بیشترین ارزش افزوده اعلام کرد وافزود: ارزش افزوده در حوزه تحقیقات و دانش بیشترین ارزش افزوده است و در عین حال جزو پر سودترین فعالیتها محسوب می شود.