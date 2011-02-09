دزدان دریایی سومالی یک کشتی را آزاد کردند/ کشته شدن یک وزیر جنوب سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد: دزدان دریایی سومالی یک کشتی ماهیگیری را که نهم اکتبر (17 مهر ماه) با 43 ملوان در اقیانوس هند ربوده بودند، آزاد کردند.

وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد : این کشتی پس از آزادی سفر دریایی خود را به آبهای بین المللی آغاز کرد.

در همین حال خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک مقام ناشناس وزارت امور خارجه اعلام کرد: هیچ غرامتی برای آزادی کشتی پرداخت نشده است.

دزدان دریایی که عمده فعالیت آنها در خلیج عدن و سواحل سومالی است مدتهاست که دست به حمله به کشتی های باری که از این منطقه عبور می کنند می زنند و با وجود آنکه چندین کشور، ناوهایی را برای مقابله با پدیده دزدی دریایی به این منطقه اعزام کرده اند، اما هنوز این پدیده ادامه دارد.

خبر دیگر اینکه "جیمی لمی" وزیر همکاری و توسعه روستایی جنوب سودان در دفتر کار خود در شهر جوبا کشته شد.

بر اساس این گزارش امروز چهارشنبه فردی مسلح به دفتر جیمی لمی حمله کرد و با شلیک گلوله به وی سبب کشته شدن وزیر همکاری و توسعه روستایی جنوب سودان و محافظ وی شد.

بازجویی های اولیه نشان می دهد که فرد مسلح راننده وزیر بوده است که پس از تیراندازی نیز خودکشی کرد.

در حالی که انگیزه این تیراندازی مشخص نیست، این حادثه در آستانه استقلال جنوب سودان از بخش شمالی و پس از اعلام نتایج همه پرسی روی داد.