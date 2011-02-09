رویکردهای علمی در صنعت نمایشگاهی ایران لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ایمان میرزائیان عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری نخستین دوره تخصصی مدیریت نمایشگاهی (EMD) در مشهد با اشاره به تاثیر چنین دوره هایی در آینده مدیریت صنعت نمایشگاهی کشور در سطح منطقه اظهار داشت: واقعیت این است که صنعت نمایشگاهی ایران مدتها است که بر اساس تجربیات نسلهای گذشته مدیریت شده است با این حال نمی توان از برخی پیشرفت های مقطعی به وجود آمده در این صنعت نیز چشم پوشی کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون با رویکرد آکادمیک و دانشگاهی به صنعت نمایشگاهی توجه نشده است، افزود: در این راستا نمایشگاه بین المللی مشهد با توجه به معیارهای جهانی صنعت نمایشگاهی در تلاش است برخی از دروس این صنعت را به صورت مرحله به مرحله وارد ایران نماید و از این طریق تمام دست اندر کاران نمایشگاهی ایران بتوانند به شیوه های علمی نسبت به مدیریت این صنعت و برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی عمل کنند.

مدیر امور بین المللی نمایشگاه بین المللی مشهد با بیان اینکه این دوره در دانشگاه روزنبرگ آلمان طراحی شده و با کمک انجمن نمایشگاههای جهانی (UFI) به عنوان یکی از گواهینامه ها و رتبه های رسمی این صنعت در جهان به شمار می رود ، اضافه کرد: نخستین دوره تخصصی مدیریت نمایشگاهی (EMD) که اکنون در ایران برگزار می شود، دارای چهار بخش است.

میرزائیان اظهار داشت: اعتقاد داریم که 100 درصد مطالب ارائه شده در این دوره را نمی توان در وضعیت فعلی به کار گرفت اما انتشار و انتقال این دانش فنی می تواند در آینده صنعت نمایشگاه ایران برای تغییر نگاه سنتی به مدرن و به روز رسانی جهانی تاثیر گذار باشد.



انتقال دانش فنی هدف اصلی سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کامپیوتر است

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی گفت: توجه به رویدادهای علمی و انتقال دانش فنی مهمتریت هدف سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کامپیوتر ایران در مشهد است.

سید محمد سیدی ، اظهار داشت: با توجه به ضرورت و اهمیت مطرح شدن پایه های علمی همزمان با برگزاری نمایشگاه ها ،در طی 5 روز برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه کامپیوتر ،کارگاه هایی در حوزه های تخصصی مختلف برگزار می شود .

وی گفت: کارگاه امنیت داده ها در روز سه شنبه 19 بهمن، ساعت 16 الی 19 توسط دکتر ناجی ارائه می شود و کارگاه دیگری نیز در زمینه وب معنایی و داده های پیوندی توسط مهندس صمد پایدار و مهندس بهشید بهکمال نیز در روز چارشنبه 20 بهمن ماه از ساعت 15 الی 17 در تالار همایش نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

سیدی افزود: دو کارگاه دیگر با عناوین بهینه سازی وب گاه ها برای موتورهای جستجو (SEO)برگزار می شود.